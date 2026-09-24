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Golpe imita Shein e AliExpress em mais de 1,5 mil páginas falsas no Brasil

Levantamento identificou ainda 199 aplicativos maliciosos ligados à mesma campanha de fraude

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 14h00
Captura de tela do site Shein exibindo produtos de maquiagem e cosméticos sobre um fundo rosa, com itens como blush, rímel, batom e cremes, além de anúncios de relógios, toalhas e produtos de beleza
Site falso da Shein (Divulgação/Divulgação)
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Golpe imita Shein e AliExpress em mais de 1,5 mil páginas falsas no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A popularidade de marketplaces chineses no Brasil virou terreno fértil para uma campanha de fraude de grandes proporções. Um levantamento da área de inteligência da Redbelt Security identificou 1.565 páginas falsas ativas e 199 aplicativos maliciosos ligados a uma mesma operação que imita plataformas como Shein e AliExpress.

As páginas fraudulentas aparecem em diferentes formatos. Parte reproduz visualmente os sites originais para roubar logins, senhas e dados bancários. Outras funcionam como lojas falsas, recebem pagamentos por produtos que nunca serão entregues. Há ainda casos de typosquatting, quando criminosos registram endereços muito parecidos com os oficiais para capturar consumidores que digitam o nome do site com algum erro.

Os aplicativos ampliam o alcance da fraude. Distribuídos fora das lojas oficiais, eles podem ser usados para capturar credenciais, sessões bancárias e informações de autenticação armazenadas no celular.

A campanha explora um hábito já disseminado entre os brasileiros. Segundo levantamento da DHL citado pela Redbelt, 82% dos consumidores do país que fazem compras em sites estrangeiros afirmam adquirir produtos de vendedores chineses.

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Não há indicação de invasão aos sistemas da Shein ou do AliExpress. O golpe se apoia justamente na imitação das marcas e da experiência visual dessas plataformas para induzir o consumidor ao erro. A Redbelt não conseguiu estimar quantas pessoas já foram atingidas nem o prejuízo financeiro da campanha.

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