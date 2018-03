Golpe do WhatsApp promete álbum da Copa e 100 figurinhas

Um golpe que circula no WhatsApp promete premiar usuários com um álbum da Copa do Mundo da Rússia e 100 figurinhas. A mensagem falsa chega até o celular da vítima disfarçada como notificação do navegador Chrome. A fraude foi detectada pela empresa de segurança Kaspersky.

Ao clicar na notificação, o usuário é direcionado para uma página com as cores do álbum e é convidado a responder um questionário. Para ganhar o prêmio, o site avisa que é necessário compartilhar a mensagem no WhatsApp – há uma quantidade miníma de contatos para que o usuário consiga ganhar.

Assim que completar a etapa, a vítima é redirecionada para páginas que podem coletar dados pessoais, como o número de telefone. Com isso, o usuário pode acabar cadastrado em serviços premium, que gastam crédito do celular, ou ser apresentado a inúmeras propagandas – essa tática permite a monetização do cibercriminoso com o golpe.

Segundo o analista sênior de segurança da Kaspersky, Fabio Assolini, outra estratégia dos cibercriminosos é copiar promoções legítimas, que sorteiam viagens e ingressos para os jogos da Copa do Mundo.

“Promoções de bancos e cartões de crédito costumam pedir informações para confirmar se a pessoa é elegível”, afirma Assolini. “Os golpistas se valem desse fato para enviarem e-mails maliciosos e também posts patrocinados falsos para clonarem o cartão das vítimas.”