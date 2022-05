Gol troca presidente após anúncio de fusão com a Avianca

A Gol promoveu mudanças na sua gestão nesta segunda-feira, 16, dias após o anúncio da fusão com a Avianca, da Colômbia, na formação do Grupo Abra. O atual presidente Paulo Kakinoff, que comanda a Gol há uma década, será substituído por Celso Guimarães Ferrer Junior, vice-presidente de operações da companhia.

Kakinoff continuará como presidente do conselho da Gol. A transição está prevista par acontecer em julho, quando o executivo completa dez anos na presidência da companhia. Celso Guimarães Ferrer Junior, substituto ao cargo, trabalha há 17 anos na Gol, onde começou como estagiário. Ferrer, de 39 anos, é formado em Economia e Relações Internacionais e também é piloto.

O Grupo Abra será uma empresa de capital fechado, com sede no Reino Unido, e terá como CEO o fundador da Gol, Constantino de Oliveira Junior, e a presidência do conselho de administração será comandada por Roberto Kriete, cofundador e maior acionista da Avianca, de acordo com o comunicado do acordo. A fusão ainda está pendente do aval dos órgãos reguladores, mas a expectativa é a transação seja concluída ainda no segundo semestre deste ano.

Se concretizado, o acordo deve criar uma nova gigante do transporte aéreo na América Latina. A união vai criar uma maior malha aérea aos passageiros e contribuir com a redução dos custos operacionais. Os custos para o usuário também tendem a ser menores em um momento em que os preços estão escalando em decorrência da inflação e dos altos preços dos combustíveis.