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O motivo que levou a Gol a suspender voos para Miami, Orlando e Punta Cana em 2027

Companhia interromperá rotas a partir de fevereiro e atribui decisão à alta do querosene de aviação

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 11h03 | Atualizado em 14 out 2026, 11h14
Expansão internacional: a Gol anunciou este ano a aquisição de até 5 aeronaves A330 e voos diretos, saindo do Rio, para Nova York, Lisboa, Orlando e Paris
Avião da Gol (Reprodução/VEJA)
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Quem planeja viajar para Miami, Orlando ou Punta Cana em 2027 poderá encontrar menos opções de voos. Isso porque a companhia aérea Gol anunciou a suspensão de rotas internacionais que ligam cidades brasileiras aos três destinos turísticos a partir de fevereiro do próximo ano.

A decisão ocorre em meio à escalada do preço do querosene de aviação, combustível que, segundo a empresa, dobrou de preço e passou a representar cerca de 40% de seus custos operacionais.

Entre os trechos afetados estão as ligações de Brasília para Miami e Orlando, de Belém para Miami e de Fortaleza para Orlando. Também será interrompida a operação entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e Punta Cana, na República Dominicana. As informações foram divulgadas pelo portal Panrotas e confirmadas pela companhia aérea.

O aumento dos custos levou a Gol a revisar sua malha aérea, reduzindo ou suspendendo operações em rotas consideradas menos adequadas ao atual cenário operacional. Em comunicado, a empresa afirmou que o planejamento dos voos é revisado continuamente, de acordo com as necessidades da operação, sem priorizar ou prejudicar determinadas regiões.

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A suspensão não significa, necessariamente, que os passageiros deixarão de encontrar alternativas para chegar aos destinos. A Gol informou que continuará oferecendo conexões por meio de sua própria malha e de acordos comerciais com outras companhias aéreas. Atualmente, a empresa mantém mais de 60 parcerias de compartilhamento de voos e conexões entre empresas.

Cortes também atingem voos nacionais

A revisão da malha não se limita aos destinos internacionais mais procurados pelos turistas brasileiros. Segundo informações divulgadas pelo portal Aeroin, a companhia também prevê interromper operações entre o Rio de Janeiro e Montevidéu, entre Fortaleza e a capital uruguaia e entre o Rio de Janeiro e Assunção, no Paraguai.

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No mercado doméstico, os ajustes incluem ligações como Congonhas–Palmas, Fortaleza–Foz do Iguaçu, Salvador–Aracaju e Goiânia–Cuiabá, entre outras. A abrangência dos cortes mostra que a revisão envolve diferentes regiões do país e não apenas as operações internacionais.

A pressão sobre os custos de combustível é um dos principais desafios enfrentados pelas companhias aéreas, já que o querosene representa uma parcela significativa das despesas de operação. Quando esse insumo fica mais caro, as empresas precisam reavaliar a rentabilidade das rotas, a frequência dos voos e a capacidade de repassar parte dos custos às tarifas.

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No caso da Gol, a companhia afirma que a alta do preço do querosene de aviação motivou a reorganização de sua rede de destinos. Para os passageiros, a principal consequência será a redução de opções diretas em determinados trajetos, o que poderá exigir conexões ou a escolha de outras empresas para realizar as viagens.

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