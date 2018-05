Gol, Latam e Azul cancelam voos por falta de combustível

A greve dos caminhoneiros iniciada na segunda-feira prejudica o abastecimento de combustível das companhias aéreas. A Gol, Azul e Latam informaram que precisaram cancelar voos que sairiam nesta sexta-feira por falta de querosene de aviação.

Os cancelamentos atingem, principalmente, voos com destinos para aeroportos com problema de abastecimento, como Brasília, Confins, Goiânia, Maceió e Uberlândia.

A Gol cancelou dois voos por falta de combustível que realizariam o trecho entre Brasília e Teresina, no Piauí. As viagens afetadas foram o G3 1718 e G3 1723. A Azul cancelou outros 19 voos – as viagens tinham como destino ou origem os aeroportos de Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Recife e outras cidades do norte e nordeste. Ônibus gratuitos da Azul, oferecidos no aeroporto de Viracopos, também foram suspensos nesta sexta-feira. Ontem, a companhia aérea já havia cancelado 10 viagens.

A Latam cancelou 10 voos. “Lamentamos os inconvenientes e desconforto que esta situação alheia à sua vontade pode causar aos clientes. A companhia avalia com atenção todos os impactos desta contingência nos aeroportos e em sua operação aérea, e atualizará oportunamente seus passageiros sobre qualquer nova alteração”, informa a companhia em nota.

Confira lista:

Nº Voo Origem Destino LA3706 Congonhas Brasília LA3705 Brasília Congonhas LA3013 Congonhas Curitiba LA3012 Curitiba Congonhas LA3724 Congonhas Brasília LA4601 Brasília Guarulhos LA3202 Congonhas Confins LA3755 Confins Santos Dumont LA3959 Santos Dumont Congonhas LA3582 Guarulhos Brasília

Confira os voos cancelados da Azul:

Nº Voo Origem Destino AD5765 Maceió Recife AD2949 São Luís Recife AD2581 Recife Belo Horizonte AD4071 Petrolina Recife AD4981 Recife Salvador AD2531 Uberaba Belo Horizonte AD6412 Belém Recife AD6413 Recife Belém AD5026 Belo Horizonte Carajás AD5027 Belém Marabá AD9350 Belo Horizonte Vitória da Conquista AD9351 Vitória da Conquista Belo Horizonte AD4206 Goiânia Barra do Garças AD4207 Barra do Garças Goiânia AD4022 Viracopos Belo Horizonte AD2558 Belo Horizonte Brasília AD2613 Brasília Viracopos AD2642 Goiânia Palmas AD2643 Palmas Goiânia

A Azul informou que os clientes podem cancelar ou remarcar voos até o dia 31 de maio. As alterações devem ser realizadas pela central de atendimento, nos telefones 4003-1118 ou 0800-887-1118.

Segundo a Gol, os passageiros impactados podem remarcar suas viagens sem custo adicional ou solicitar o reembolso das passagens. O contato deve ser feito por meio do site, aplicativo ou central de atendimento 0300 115 2121 e 0800 704 0465.

Aeroportos

O aeroporto de Brasília está sem reserva de querosene de avião desde a manhã de hoje – todos os aviões que pousarem no terminal e que necessitem de abastecimento ficarão em solo até o fornecimento de combustível no aeroporto ser normalizado.

Em Belo Horizonte, o aeroporto de Confins está operando com restrição de fornecimento de combustível. Lá, foram cancelados três voos da Azul.

A Infraero ainda não informou se os aeroportos de Uberlândia, Recife e Goiânia operam com restrição no fornecimento de combustível.