Gol e Smiles fazem acordo para venda antecipada de até R$1 bi em passagens

O conselho de administração da Smiles aprovou, por unanimidade, um acordo com a Gol para a aquisição de créditos a serem utilizados na compra de passagens aéreas, no montante de até 1 bilhão de reais. O acordo foi divulgado nesta sexta-feira

Segundo fatos relevantes enviados por Smiles e Gol à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a compra antecipada será realizada em etapas, iniciando-se por um desembolso pela Smiles de 376 milhões de reais. O montante estará disponível a partir da data de fechamento da operação.

Os desembolsos restantes estarão sujeitos ao cumprimento, por parte da VRG/Gol, de determinadas medidas para o fortalecimento da liquidez da companhia, entre elas a redução da quantidade de pousos e decolagens em pelo menos 6% e a suspensão de sete destinos operados em 31 de dezembro de 2015. As medidas também incluem a devolução de cinco aeronaves em regime de arrendamento financeiro e a alteração no cronograma de entrega de novas aeronaves entre 2016 e 2017, passando de quinze para uma.

“A companhia espera tomar tais medidas em conformidade com o plano de negócios da VRG, ao longo do ano de 2016”, diz a Gol, afirmando, ainda, que “não pode assegurar que conseguirá tomar todas as medidas que garantam os desembolsos, pois dependem, em parte, de terceiros, e não pode tampouco assegurar a data exata da satisfação das condições para cada desembolso”.

Os desembolsos pela Smiles serão realizados até o dia 30 de junho de 2017 ou deixarão de estar disponíveis, dependendo ainda das condições mínimas de liquidez da Smiles.

(Com Estadão Conteúdo)