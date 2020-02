Gol e American Airlines anunciam acordo de compartilhamento de voos

A Gol anunciou nesta terça-feira, 4, que assinou acordo de cooperação de voos e rotas com a American Airlines, que oferecerá mais voos diários entre a América do Sul e os Estados Unidos. Na semana passada, a Latam rompeu a parceria com a empresa e negocia compartilhamento com a Delta.

Ao todo, os clientes terão acesso a 20 novos destinos na América do Sul e mais de 30 destinos nos EUA. A parceria ainda permitirá o futuro resgate e acúmulo de milhas nos programas Smiles e AAdvantage durante o primeiro semestre de 2020. A operação em codeshare depende ainda da aprovação dos órgãos reguladores da concorrência de Brasil e EUA.

Em comunicado, a Gol afirmou que a parceria permitirá que seus passageiros se conectem a mais de 30 destinos nos EUA. Os voos operarão a partir dos hubs da empresa em São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG), Brasília (BSB) e Fortaleza (FOR), e se adicionarão aos atuais voos regulares da companhia para Miami e Orlando. “Isso fortalecerá a presença da Gol nos mercados internacionais e acelerará nosso crescimento no longo prazo”, disse o presidente da companhia, Paulo Kakinoff.

Como parte do acordo, a American Airlines deve adicionar um segundo voo diário partindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A companhia aérea americana também planeja oferecer mais oportunidades para trazer clientes para a América Latina através do Aeroporto Internacional de Miami, adicionando 12 voos de seis cidades dos EUA – Nashville, Boston, Houston, Orlando, Raleigh-Durham e Tampa.

O anúncio fez com que as ações da companhia aérea disparassem na manhã desta terça-feira. Por volta de 11:30, as ações da Gol avançavam 4,77%, a 35,99 reais, entre as maiores altas do Ibovespa, que subia 1,31%.

Em setembro, a Delta anunciou a venda de 12% nas ações preferenciais da Gol para adquirir cerca de 20% do capital da Latam. A venda foi feita em dezembro, em 1,15 bilhão de reais.

