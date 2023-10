Gleisi diz que Lula protegeu Haddad em fala sobre meta fiscal: “Sem drama”

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou neste sábado, 28, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “protegeu” o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao reconhecer que não será possível cumprir a meta fiscal de déficit zero para 2024.

Em um café da manhã com jornalistas na sexta-feira, Lula disse que “dificilmente” o governo conseguirá zerar o déficit fiscal para o ano que vem. Essa meta estava prevista no Marco Fiscal e no orçamento de 2024, enviado ao Congresso. “Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição, mas queria dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta, até porque eu não quero fazer corte em investimentos e obras”, declarou.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Gleisi defendeu o presidente e negou que ele tenha desautorizado o ministro da Fazenda. “O presidente Lula protegeu o ministro Fernando Haddad ao trazer para si a responsabilidade da política fiscal e reconhecer que o resultado primário zero será impossível para o ano que vem. Ao contrário do que falam alguns da mídia de que foi uma desautorização”, escreveu.

A deputada disse ainda que Haddad é “um grande ministro” e tem se empenhado, mas que “infelizmente” nem tudo depende dele e da equipe econômica do governo. Ela também aproveitou a oportunidade para alfinetar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e destacou que a “criminosa taxa de juros mantida nas alturas” por ele é um grande obstáculo.

Continua após a publicidade

“O presidente Lula apenas assumiu que a realidade não permitirá o resultado almejado e, como um ponto importante de credibilidade, falou que a meta terá de ser reavaliada. É pura especulação a aposta de setores da mídia em uma reação negativa no Congresso. Ao contrário, quanto mais realistas as metas, menos complicadas ficam as negociações políticas. Sem drama, menos, a vida continua com a perspectiva de todos poderem melhorar”, concluiu Gleisi.

O presidente @LulaOficial protegeu o ministro Fernando Haddad ao trazer para si a responsabilidade da política fiscal e reconhecer que o resultado primário zero será impossível para o ano q vem. Ao contrário do q falam alguns da mídia de que foi uma desautorização.… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 28, 2023