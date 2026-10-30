Gigantes do agro faturam R$ 1,2 trilhão, com avanço de frigoríficos e exportadoras

As maiores empresas do agronegócio brasileiro encerraram 2025 com receitas em expansão, impulsionadas principalmente pelo comércio internacional de produtos agrícolas e pela indústria de carnes.

As dez primeiras colocadas no ranking Agro100, elaborado pela Forbes Brasil, movimentaram R$ 1,2 trilhão, um crescimento de 11% em relação ao levantamento anterior.

O resultado revela a concentração econômica entre grandes frigoríficos, exportadoras de grãos e companhias de alimentos.

Somente a JBS, líder da classificação, registrou receita de R$ 481 bilhões, equivalente a quase 39% do faturamento conjunto das dez maiores.

A distância em relação às concorrentes é expressiva. A MBRF aparece na segunda posição, com R$ 164 bilhões, seguida pela Cargill Alimentos, com R$ 115,29 bilhões. Juntas, essas três companhias respondem por aproximadamente 61% da receita das dez líderes.

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Quando consideradas as cem empresas do levantamento, o faturamento total alcançou R$ 2,1 trilhões, avanço de 13,5% sobre a edição anterior. As dez primeiras concentram cerca de 59% desse montante.

Os valores representam receitas empresariais, e não lucro.

Também não devem ser confundidos com a contribuição do agronegócio ao Produto Interno Bruto (PIB), pois podem incluir operações internacionais e transações entre empresas da mesma cadeia produtiva.

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Comércio de grãos lidera expansão das receitas

O crescimento das companhias não foi uniforme. Entre os sete segmentos analisados pela Forbes, seis registraram aumento de faturamento superior à inflação de 2025, que ficou em 4,26%, segundo o levantamento.

As empresas de comercialização agrícola, conhecidas como tradings, apresentaram o maior avanço, de 23%.

Essas companhias compram produtos dos agricultores, organizam o armazenamento e o transporte e negociam grandes volumes de commodities com compradores nacionais e estrangeiros.

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A expansão ocorreu em um ano de produção agrícola recorde. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra 2024/25 alcançou 350 milhões de toneladas de grãos, 16% acima da temporada anterior. A soja respondeu por 171 milhões de toneladas, enquanto o milho chegou a aproximadamente 139 milhões.

Companhia Nacional de Abastecimento+1

O aumento da oferta ajuda a explicar a maior movimentação nas cadeias de comercialização, embora o faturamento também dependa dos preços internacionais, do câmbio e dos volumes efetivamente negociados por cada empresa.

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A indústria de proteína animal registrou o segundo maior crescimento, de 16%. O segmento reúne frigoríficos e processadoras de carnes, com atuação tanto no abastecimento brasileiro quanto nas exportações.

Na agroenergia, que inclui empresas ligadas à produção de etanol e outros biocombustíveis, as receitas avançaram 13%. O setor de alimentos e bebidas teve crescimento de 7%.

Veja as dez maiores empresas do agronegócio

Receita líquida em 2025, segundo o ranking Agro100 da Forbes Brasil.

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Posição Empresa Receita 1 JBS R$ 480,58 bi 2 MBRF R$ 163,96 bi 3 Cargill Alimentos R$ 115,29 bi 4 Ambev R$ 88,24 bi 5 Raízen Energia R$ 87,70 bi 6 Bunge Alimentos R$ 76,01 bi 7 Copersucar R$ 65,78 bi 8 Cofco International Brasil R$ 61,63 bi 9 Minerva R$ 54,83 bi 10 Suzano R$ 50,12 bi

Celulose fica para trás com queda dos preços

A indústria de celulose destoou dos demais segmentos. Foi a única entre as sete atividades pesquisadas que não conseguiu elevar o faturamento acima da inflação.

O desempenho foi prejudicado pelo enfraquecimento das cotações internacionais. No início de 2025, o preço da celulose chegou a ficar abaixo de US$ 500 por tonelada, reduzindo as receitas obtidas com a comercialização do produto.

A Suzano, maior produtora mundial de celulose de eucalipto, permaneceu entre as dez maiores companhias do ranking, com receita de R$ 50 bilhões.

O resultado ilustra uma característica importante do agronegócio. Produzir ou vender mais não significa necessariamente faturar mais na mesma proporção. A variação dos preços internacionais pode compensar ou até superar os ganhos de volume.

Agropecuária cresceu quase cinco vezes mais que a economia brasileira

Os resultados empresariais foram registrados em um período de forte expansão da produção rural.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB da agropecuária cresceu 12% em 2025, enquanto a economia brasileira avançou 2,3%. O desempenho foi favorecido pelas safras recordes de soja e milho e pelos ganhos de produtividade no campo.

O valor adicionado pela agropecuária chegou a R$ 775 bilhões. Esse indicador mede a riqueza gerada diretamente pela atividade, descontando os insumos utilizados na produção.

Juros e fertilizantes ameaçam margens

Apesar do crescimento registrado em 2025, as perspectivas para os próximos ciclos envolvem custos mais elevados e dificuldades de financiamento.

Segundo dados citados pela Forbes Brasil, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) projeta aumento de 9,8% nos gastos com insumos na safra 2026/27. No caso dos fertilizantes, a elevação prevista é de pelo menos 15%.

O problema é agravado pela dependência brasileira de fornecedores externos. Cerca de 80% dos fertilizantes utilizados nas lavouras são importados, o que expõe os produtores às oscilações cambiais e às mudanças nos preços internacionais.

Uma pesquisa da consultoria McKinsey com 5.500 agricultores de dez países também identificou menor disposição para ampliar investimentos. No Brasil, a intenção de investir caiu 25 pontos percentuais em relação ao levantamento de 2024.

Inteligência artificial avança nas grandes empresas

A incorporação de novas tecnologias também aparece entre as prioridades das companhias do agronegócio.

Uma pesquisa complementar realizada pela Forbes com participantes do Agro100 mostrou que 92,7% das empresas respondentes já investiram em alguma aplicação de inteligência artificial.

As ferramentas são utilizadas em atividades administrativas, análise de dados e processos produtivos, com aplicações que vão do planejamento de operações ao acompanhamento das lavouras.

O percentual, porém, se refere às empresas que responderam à pesquisa e não pode ser estendido automaticamente a todo o setor.

A adoção dessas tecnologias ocorre em um momento em que produtores e indústrias procuram aumentar a eficiência para compensar custos financeiros, energéticos e agrícolas.

O levantamento mostra, assim, duas tendências simultâneas.

As maiores empresas ampliaram suas receitas em 2025, mas a continuidade desse crescimento dependerá da evolução dos preços das commodities, dos custos de produção e da capacidade de investimento nos próximos anos.