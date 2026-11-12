Gigante mexicana FEMSA prepara R$ 33 milhões para logística no Brasil

O grupo mexicano FEMSA prepara uma nova rodada de investimentos em sua operação logística brasileira. A Tragetta, divisão de transporte de cargas fracionadas do conglomerado, prevê aplicar 33 milhões de reais em 2027, depois de encerrar este ano com aproximadamente 23 milhões de reais destinados à ampliação e à modernização de sua estrutura.

A companhia opera uma rede de 43 filiais distribuídas pelo país e atende segmentos como varejo, bens de consumo, indústria farmacêutica e tecnologia. O planejamento inclui reforço dos centros de distribuição, novas soluções de armazenagem e investimentos em automação para aumentar a produtividade da operação.

Um dos projetos é a ampliação do terminal de Serra, no Espírito Santo, que deverá ganhar 2.500 metros quadrados em 2027, o equivalente a um aumento de aproximadamente 50% de sua área. A Tragetta também acrescentou 2 mil posições de armazenagem em porta-paletes e 700 metros quadrados de áreas climatizadas para o transporte de medicamentos.

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Segundo a empresa, mudanças operacionais realizadas neste ano permitiram reduzir em 45% o tempo de carregamento dos veículos. A capacidade de transferência de cargas entre unidades cresceu 5%, enquanto a de distribuição aumentou 16%, com o reforço de transportadores agregados e empresas subcontratadas.

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A expansão integra um plano que prevê faturamento de 1,6 bilhão de reais até o fim de 2027. A Tragetta também aposta no Tragetta Express, plataforma que conecta motoristas parceiros à sua rede. Para Luis Matsuda, diretor comercial da companhia, o objetivo é combinar o crescimento da malha nacional com ganhos de eficiência e produtividade.