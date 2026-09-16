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Gigante global de pizzas Papa Johns planeja desembarcar no Brasil

Terceira maior empresa de delivery de pizzas do mundo busca franqueados para iniciar operação por São Paulo e depois expandir a marca pelo país

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 16h10 | Atualizado em 16 set 2026, 16h13
Pizza grande de pepperoni da Papa Johns em um fundo verde, com um guardanapo branco, um molho de alho e uma pimenta amarela. Uma caixa de pizza verde com o logo Papa Johns e a ilustração de um homem com barba e boné está ao fundo
Papa Johns (Papa Johns/Divulgação)
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A Papa Johns, terceira maior empresa de delivery de pizzas do mundo, está se preparando para entrar no mercado brasileiro. A rede americana busca um ou mais master franqueados para iniciar sua operação no país, com foco inicial em São Paulo e planos de expansão para outras regiões.

A companhia procura parceiros com capacidade de investimento e experiência na operação de restaurantes, que ficarão responsáveis por desenvolver a marca no Brasil. O movimento coloca o país entre as prioridades da estratégia de expansão internacional da rede.

A escolha não acontece por acaso. O Brasil está entre os grandes mercados consumidores de pizza do mundo e possui uma cultura consolidada de delivery. Somente na cidade de São Paulo são produzidas mais de 800 mil pizzas por dia, segundo dados da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). “Estamos muito entusiasmados em expandir nossa marca no maior mercado da América do Sul”, destaca John Matter, Global Chief Development Officer da Papa Johns. “A Papa Johns é uma marca querida em todo o mundo, especialmente na América Latina. Acreditamos firmemente que nosso foco em sabor, ingredientes premium e tecnologia é o que os consumidores brasileiros esperavam encontrar no segmento de delivery de pizzas.”

De São Paulo para o restante do Brasil

O modelo escolhido para a chegada ao país será o de master franquia. Nesse formato, o parceiro local assume a responsabilidade pela implantação e pelo desenvolvimento da rede em determinado território, permitindo que uma companhia internacional avance em um novo mercado apoiada na estrutura e no conhecimento de um operador local.

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A Papa Johns ainda não informou quando pretende inaugurar seu primeiro restaurante brasileiro nem quantas unidades projeta abrir. Neste momento, a companhia está justamente em busca dos parceiros que deverão conduzir essa expansão. São Paulo aparece como ponto de partida para a operação. Além de ser o maior mercado consumidor do país, a capital possui uma forte tradição ligada à pizza e um setor altamente pulverizado, no qual grandes redes disputam espaço com milhares de pizzarias independentes.

A chegada ao Brasil também ampliaria uma presença já relevante da Papa Johns na América Latina. Atualmente, a rede opera em 16 mercados da região, entre eles Chile, Peru, Colômbia, México, Costa Rica e República Dominicana.

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Com sedes em Atlanta, na Geórgia, e Louisville, no Kentucky, a Papa Johns possui quase 6 mil restaurantes distribuídos por cerca de 50 países. A América Latina ocupa espaço importante na estratégia internacional da companhia. A rede está presente em Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico e Trinidad e Tobago.

A entrada no Brasil colocará a Papa Johns em um mercado de grandes dimensões, mas também bastante competitivo. O desafio agora será encontrar os parceiros que vão comandar a operação local e definir o ritmo de expansão da rede pelo país.

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