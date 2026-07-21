Gigante de bebidas investe para levar água potável ao sertão nordestino

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A Solar Coca-Cola anuncia investimento de R$ 80 milhões para fortalecer sua atuação em sustentabilidade, eficiência industrial e responsabilidade social. O aporte visa a modernização das fábricas para reduzir o consumo de água e a expansão da infraestrutura hídrica em comunidades vulneráveis do Ceará, impactando milhares de vidas.

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A Solar Coca-Cola está entre as 15 maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo. Recentemente, a empresa anunciou a aplicação de 80 milhões de reais para consolidar o tripé sustentabilidade, eficiência industrial e responsabilidade social. O montante se divide em duas frentes: a modernização das fábricas e o aprimoramento da gestão hídrica nas unidades de produção.

O objetivo do aporte é reduzir o desperdício interno de água. Por isso, está prevista a instalação de novos sistemas de ultrafiltração, filtros de carvão e adaptações na infraestrutura. A empresa informa que o investimento dá sequência a uma estratégia que, na última década, resultou em uma queda de 22% no consumo de água por litro de bebida produzido em suas plantas.

Em paralelo ao investimento milionário para adequações nas fábricas, a Solar Coca-Cola apoia a expansão da estrutura hídrica em comunidades vulneráveis do semiárido cearense. Em parceria com o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a empresa fomenta os sistemas de água tratada em áreas historicamente afetadas pelo estresse hídrico. É o caso do município de Cascavel, que já foi contemplado por uma adutora de 9 mil metros que beneficia diretamente 70 famílias rurais, e de Quixadá, no sertão central do estado, onde o projeto prevê mais de 9,3 mil metros de tubulação.

A companhia estima que, por meio de parcerias como a mantida no estado do Ceará, cerca de 200 mil pessoas já são favorecidas nas regiões Norte e Nordeste.