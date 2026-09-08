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Economia

Gigante de 245 bilhões de dólares reforça atuação no Brasil com boutique de ex-Pátria

StepStone está entre os mandatos conquistados pela consultoria de Gabriela Medina, que também leva gestoras brasileiras em busca de capital no exterior

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h03
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(iStock/Getty Images)
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A americana StepStone, uma das maiores gestoras de mercados privados do mundo, reforçou sua atuação comercial no Brasil com a contratação da LMW, boutique comandada pela ex-executiva do Pátria Gabriela Medina Wickert. O mandato envolve desenvolvimento de negócios no país e faz parte de uma nova frente da consultoria para aproximar investidores internacionais de gestores e oportunidades brasileiras.

A StepStone administra cerca de 245 bilhões de dólares e já possui presença própria em São Paulo. A contratação da LMW acrescenta uma estrutura local voltada ao relacionamento e à prospecção de negócios em um momento de maior interesse de investidores estrangeiros por ativos brasileiros.

Gabriela também trabalha para a canadense DeFi Technologies no desenvolvimento de negócios no Brasil. No sentido inverso, recebeu mandatos de gestoras brasileiras que procuram ampliar o acesso a investidores internacionais, entre elas EB Capital e Flying Rivers.

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A Flying Rivers, gestora criada a partir da vertical de investimentos climáticos da EB Capital, está em processo de captação de um novo fundo com meta de chegar a 350 milhões de dólares. A LMW não detalhou se seu mandato está diretamente ligado a essa captação.

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A estratégia é transformar em negócio uma experiência acumulada por Gabriela ao longo de mais de duas décadas no mercado financeiro. Com passagens pela ABVCAP e pelo Pátria, ela participou, ao longo da carreira, de processos de captação que somaram 4 bilhões de dólares, segundo a consultoria.

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A LMW agora aposta no modelo de “relações com investidores como serviço”, assumindo para gestoras independentes atividades que tradicionalmente ficam dentro das próprias casas, como relacionamento com investidores, preparação de materiais, construção de pipeline e estratégias de captação.

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Em outubro, Gabriela terá uma agenda de reuniões em Nova York e Amsterdã para ampliar a rede de investidores e parceiros internacionais. A consultoria também prepara uma nova frente voltada a empresas de médio porte interessadas em acesso a capital e expansão de negócios.

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