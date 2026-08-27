Gigante chinesa Alibaba instala data centers no Brasil com foco em IA

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A Alibaba Cloud, gigante chinesa, instalará dois data centers no Brasil, marcando sua primeira estrutura no país e base para a América do Sul. O projeto integra um investimento global de US$ 53 bilhões em IA, oferecendo serviços de nuvem com baixa latência e adaptados. A expansão reforça a atuação da empresa no cenário de inteligência artificial.

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A Alibaba Cloud, divisão de computação em nuvem da gigante chinesa Alibaba, vai instalar dois data centers no Brasil. Anunciada nesta quinta-feira, 27, a estrutura será a primeira da empresa no país e servirá de base para a operação de infraestrutura de nuvem da companhia na América do Sul, cuja sede ficará em território brasileiro.

A empresa não informou quanto será investido especificamente nos dois data centers. Segundo o anúncio, porém, os projetos fazem parte de um compromisso global de US$ 53 bilhões (R$ 273 bilhões, na cotação atual) para investimentos em infraestrutura de inteligência artificial.

A estrutura brasileira oferecerá serviços de computação, armazenamento e softwares em nuvem. Entre os atributos destacados pela companhia está a baixa latência, intervalo entre uma solicitação do usuário e a resposta do servidor. Os serviços também serão adaptados às regras locais de cibersegurança e proteção de dados.

A expansão ocorre enquanto a companhia chinesa amplia a atuação do Qwen, sua família de modelos de inteligência artificial. Os sistemas disputam espaço com produtos de empresas americanas como OpenAI e Anthropic e, segundo a companhia, combinam desempenho e personalização com custos inferiores aos dos principais concorrentes dos Estados Unidos.

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No mercado chinês de infraestrutura computacional como serviço, a Alibaba Cloud tem mais de 30% de participação, segundo a consultoria Omdia. A empresa aparece à frente de concorrentes locais como Huawei e Tencent.

A empresa ainda não informou quando pretende iniciar a operação especificamente voltada à inteligência artificial na América do Sul. O anúncio confirma a instalação dos data centers, mas não estabelece uma data para o início dessa atividade.