Gigante australiana mira compra de duas empresas brasileiras de olho no 6G
Macquarie negocia aquisição do controle da Conect Sites e da Clemar Engenharia para ampliar atuação no setor de infraestrutura de telecomunicações
De olho na chegada do 6G ao Brasil, a gestora australiana Macquarie quer ampliar a presença no setor de telecomunicações. Sua controlada Vértis, dona de quase 9 mil torres no Brasil e na Colômbia, negocia a compra do controle de duas companhias brasileiras: a Conect Sites, que atua em infraestrutura de telecomunicações, e a Clemar Engenharia, especializada na construção de redes e torres.