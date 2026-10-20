Gestora ligada à Brookfield mira R$ 1,5 bilhão até 2027

A Sol Tempus Capital, gestora de crédito privado ligada à fintech de financiamento solar Sol Agora, investida da canadense Brookfield, pretende alcançar R$ 1,5 bilhão em recursos sob gestão até 2027. A empresa, que informa administrar atualmente R$ 400 milhões, prevê chegar a R$ 800 milhões ainda neste ano. A estratégia inclui ampliar a participação de investidores estrangeiros, que já integram sua base de clientes.

A gestora nasce da experiência da Sol Agora, que concedeu mais de R$ 2,3 bilhões em financiamentos para a instalação de sistemas de energia solar, atendendo mais de 95 mil clientes desde 2022. A fintech já estruturou cinco fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs). O objetivo é aproximar a concessão desses empréstimos dos investidores interessados em financiar a transição energética.

Comandada pelo CEO Flávio Suchek e pelo diretor de investimentos Eduardo Solamone, a Sol Tempus pretende inicialmente administrar apenas operações originadas pela própria Sol Agora. A companhia também estuda ampliar sua atuação para infraestrutura, transição energética e setor imobiliário, além de desenvolver veículos como FI-Infra e FIP-IE. A entrada na gestão de carteiras de terceiros está nos planos, mas dependerá da consolidação da operação atual.