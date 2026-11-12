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Gestora baiana reúne startups com mais de R$ 1 bilhão em vendas

Lighthouse aposta em empresas do Norte e Nordeste e amplia sua atuação com fundos voltados a negócios de tecnologia

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 13h00
Pelourinho, em Salvador: a capital baiana e o Rio de Janeiro são as únicas cidades brasileiras na listagem do GuruWalk
Salvador, Bahia (NurPhoto/VEJA)
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Uma gestora de investimentos nascida em Salvador está ampliando sua aposta em empresas de tecnologia fora dos grandes centros financeiros do país. A Lighthouse Investimentos projeta que as startups de seu portfólio encerrem 2026 com volume bruto de negócios superior a 1 bilhão de reais, dez anos depois da criação da empresa.

A estratégia da gestora consiste em buscar oportunidades principalmente no Norte e no Nordeste, regiões que tradicionalmente recebem uma parcela menor dos investimentos de venture capital no Brasil. Em vez de concentrar a prospecção de negócios em apresentações a investidores, seus sócios mantêm relações com universidades, hubs de inovação e empreendedores locais.

A Lighthouse já investiu em mais de vinte empresas. Entre as operações de seu histórico estão a participação na Kinvo, posteriormente vendida ao BTG Pactual, e na Trackfy, startup baiana incorporada pela saudita WakeCap. A gestora também participou de uma venda parcial de participação na plataforma de negócios rurais eRural.

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Depois de começar com capital próprio, a companhia passou a estruturar veículos para receber recursos de terceiros. Entre eles estão o LH Tech Ventures, fundo com capital autorizado de 100 milhões de reais, e o LH North Tech Capital Semente, lançado em 2025 com foco em empresas em estágio inicial na Amazônia Ocidental e no Amapá. Capital autorizado, nesse caso, não significa necessariamente recursos já captados ou investidos.

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O volume projetado de 1 bilhão de reais corresponde ao valor bruto de negócios movimentado pelas empresas investidas, e não à receita ou ao patrimônio da Lighthouse. Ainda assim, o indicador ajuda a dimensionar a escala alcançada pelo portfólio de uma gestora que procura oportunidades além do circuito tradicional de investimentos em tecnologia.

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