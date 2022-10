Gerdau estimula inclusão racial e de gênero entre fornecedores

3 out 2022, 16h52

O grupo Gerdau lançou nesta segunda-feira, 3, um programa que tem como objetivo contribuir para um ambiente jurídico mais inclusivo, levando em conta critérios de diversidade racial, de gênero e LGBTQIA+ na contratação de escritórios de advocacia que prestam serviços à empresa.

Batizado como Inspire Gerdau Jur, o programa criado pelo diretor Fábio Spina, da diretoria jurídica e institucional, que também é membro do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, adotará um tripé de requisitos no processo de seleção dos prestadores de serviços em que distribuirá pesos específicos a itens como qualificação técnica (40% da nota final), preço (40%) e diversidade e inclusão (20%).

A ideia é que, até novembro, seja desenhado um panorama da questão entre os 150 escritórios que prestam serviço na área jurídica. A empresa conta atualmente com cerca de 70% de mulheres em seu departamento jurídico baseado em São Paulo. Metade das vagas de liderança da área são ocupadas por advogadas e o setor também oferece programas de estágios voltados para minorias raciais e tem 10% da equipe constituída por LGBTQIAP+.