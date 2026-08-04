Gerdau demite em massa ao enxugar atividades de fábrica em Pernambuco

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A Gerdau demitiu 160 funcionários de sua unidade no Recife (PE) devido a uma readequação das atividades, focando agora em produtos trefilados. Setores de aciaria e laminação foram paralisados. A empresa ofereceu um Plano de Demissão Incentivada (PDI) com benefícios como salários adicionais, plano de saúde e assessoria de recolocação, enquanto 450 postos de trabalho são mantidos.

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A Gerdau, multinacional brasileira do setor de aço, confirmou a demissão de parte expressiva dos funcionários de sua unidade no bairro de Curado, no Recife (PE). Segundo nota divulgada nesta terça-feira, 4, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal-PE), 160 trabalhadores foram desligados.

A unidade de Curado passa por uma readequação das atividades. Os setores de aciaria e laminação deixaram de operar. Parte do efetivo da fábrica foi convidada a migrar para outras unidades da empresa, segundo o sindicato. Em nota enviada a VEJA, a Gerdau reforça que 450 postos de trabalho da unidade serão mantidos.

A fábrica da Gerdau no bairro de Curado “passará a focar na fabricação de produtos trefilados, como telas, arames e pregos”, segundo a empresa. A decisão busca “otimizar” os ativos e “ampliar a produtividade e a rentabilidade” da operação.

“A empresa (Gerdau) ofereceu um Plano de Demissão Incentivada (PDI) com condições especiais devido ao caráter coletivo da demissão, incluindo o pagamento de três salários nominais adicionais; indenização de 6 meses integrais do plano de saúde para o titular e dependentes; cursos de preparação e formação profissional; e assessoria de recolocação no mercado de trabalho”, disse o Sindmetal-PE, em publicação em uma rede social.

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A direção do sindicato, acompanhada de advogados trabalhistas e previdenciários, esteve na fábrica na manhã desta terça para dialogar com trabalhadores afetados.

Leia na íntegra a nota da Gerdau sobre a demissão em massa no Recife:

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A Gerdau confirma a readequação do perfil industrial da unidade Açonorte, localizada em Recife (PE), que passará a focar na fabricação de produtos trefilados, como telas, arames e pregos. A decisão faz parte da estratégia da companhia de otimização de seus ativos e revisão de seu modelo de negócios de mini-mills, com o objetivo de ampliar a produtividade e rentabilidade de suas operações.

A Empresa ressalta que cerca de 450 postos de trabalho serão mantidos. A Gerdau reforça seu compromisso com o cuidado com as pessoas e um diálogo contínuo e transparente com seus colaboradores, sindicato e demais públicos de interesse. A Companhia ressalta, ainda, que o atendimento aos clientes seguirá inalterado.

Leia na íntegra a nota do Sindmetal-PE sobre o ocorrido:

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A Gerdau hibernou e paralisou 100% das atividades dos setores de aciaria e laminação. Apesar da paralisação desses setores, a usina continuará funcionando. No total, cerca de 160 trabalhadores foram desligados. Parte do efetivo recebeu convites para transferência para outras unidades da empresa.

Além das verbas rescisórias legais e dos direitos garantidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), a empresa ofereceu um Plano de Demissão Incentivada (PDI) com condições especiais devido ao caráter coletivo da demissão, incluindo o pagamento de três salários nominais adicionais; indenização de 6 meses integrais do plano de saúde para o titular e dependentes; cursos de preparação e formação profissional; e assessoria de recolocação no mercado de trabalho.

Na manhã desta terça-feira (04), a direção sindical da base da Gerdau esteve na usina para dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras,prestando esclarecimentos sobre as demissões e seus impactos.

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A ação contou com a presença de advogados trabalhistas e previdenciários da entidade sindical, que orientaram a categoria e acompanharam os metalúrgicos durante este momento delicado de demissão coletiva.

“Por sua vez, o SINDMETAL-PE lutará constantemente pela garantia dos postos de trabalho bem como o cumprimento integral de todos os direitos constantes na CCT e CLT. Garantindo direito dos pré-aposentados, dos cipeiros eleitos, das gestantes, metalúrgicos adoecidos em decorrência do trabalho e também a representação daqueles trabalhadores e trabalhadoras que não aceitarem o Plano de Demissão Incentivado (PDI).” – afirma o presidente do SINDMETAL-PE, Abinadabe Santos.

As portas da entidade sindical estarão abertas para receber todo trabalhador e toda trabalhadora que deseje tirar suas dúvidas com nosso corpo jurídico e direção.