ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Gerdau demite em massa ao enxugar atividades de fábrica em Pernambuco

Unidade recifense da companhia passa por readequação visando maior produtividade e rentabilidade

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 18h20 | Atualizado em 4 ago 2026, 18h30
Aços Gerdau Siderúrgica
Aços Gerdau Siderúrgica (Paulo Fridman/Bloomberg News/VEJA)
Continua após publicidade
Gerdau demite em massa ao enxugar atividades de fábrica em Pernambuco Priorizar nos meus resultados Google

A Gerdau, multinacional brasileira do setor de aço, confirmou a demissão de parte expressiva dos funcionários de sua unidade no bairro de Curado, no Recife (PE). Segundo nota divulgada nesta terça-feira, 4, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal-PE), 160 trabalhadores foram desligados.

A unidade de Curado passa por uma readequação das atividades. Os setores de aciaria e laminação deixaram de operar. Parte do efetivo da fábrica foi convidada a migrar para outras unidades da empresa, segundo o sindicato. Em nota enviada a VEJA, a Gerdau reforça que 450 postos de trabalho da unidade serão mantidos.

A fábrica da Gerdau no bairro de Curado “passará a focar na fabricação de produtos trefilados, como telas, arames e pregos”, segundo a empresa. A decisão busca “otimizar” os ativos e “ampliar a produtividade e a rentabilidade” da operação.

Siga

“A empresa (Gerdau) ofereceu um Plano de Demissão Incentivada (PDI) com condições especiais devido ao caráter coletivo da demissão, incluindo o pagamento de três salários nominais adicionais; indenização de 6 meses integrais do plano de saúde para o titular e dependentes; cursos de preparação e formação profissional; e assessoria de recolocação no mercado de trabalho”, disse o Sindmetal-PE, em publicação em uma rede social.

Continua após a publicidade

A direção do sindicato, acompanhada de advogados trabalhistas e previdenciários, esteve na fábrica na manhã desta terça para dialogar com trabalhadores afetados.

Leia na íntegra a nota da Gerdau sobre a demissão em massa no Recife:

Continua após a publicidade

A Gerdau confirma a readequação do perfil industrial da unidade Açonorte, localizada em Recife (PE), que passará a focar na fabricação de produtos trefilados, como telas, arames e pregos. A decisão faz parte da estratégia da companhia de otimização de seus ativos e revisão de seu modelo de negócios de mini-mills, com o objetivo de ampliar a produtividade e rentabilidade de suas operações. 

A Empresa ressalta que cerca de 450 postos de trabalho serão mantidos. A Gerdau reforça seu compromisso com o cuidado com as pessoas e um diálogo contínuo e transparente com seus colaboradores, sindicato e demais públicos de interesse. A Companhia ressalta, ainda, que o atendimento aos clientes seguirá inalterado.

Leia na íntegra a nota do Sindmetal-PE sobre o ocorrido:

Continua após a publicidade

A Gerdau hibernou e paralisou 100% das atividades dos setores de aciaria e laminação. Apesar da paralisação desses setores, a usina continuará funcionando. No total, cerca de 160 trabalhadores foram desligados. Parte do efetivo recebeu convites para transferência para outras unidades da empresa.

Além das verbas rescisórias legais e dos direitos garantidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), a empresa ofereceu um Plano de Demissão Incentivada (PDI) com condições especiais devido ao caráter coletivo da demissão, incluindo o pagamento de três salários nominais adicionais; indenização de 6 meses integrais do plano de saúde para o titular e dependentes; cursos de preparação e formação profissional; e assessoria de recolocação no mercado de trabalho.

Na manhã desta terça-feira (04), a direção sindical da base da Gerdau esteve na usina para dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras,prestando esclarecimentos sobre as demissões e seus impactos.

Continua após a publicidade

A ação contou com a presença de advogados trabalhistas e previdenciários da entidade sindical, que orientaram a categoria e acompanharam os metalúrgicos durante este momento delicado de demissão coletiva.

“Por sua vez, o SINDMETAL-PE lutará constantemente pela garantia dos postos de trabalho bem como o cumprimento integral de todos os direitos constantes na CCT e CLT. Garantindo direito dos pré-aposentados, dos cipeiros eleitos, das gestantes, metalúrgicos adoecidos em decorrência do trabalho e também a representação daqueles trabalhadores e trabalhadoras que não aceitarem o Plano de Demissão Incentivado (PDI).” – afirma o presidente do SINDMETAL-PE, Abinadabe Santos.

As portas da entidade sindical estarão abertas para receber todo trabalhador e toda trabalhadora que deseje tirar suas dúvidas com nosso corpo jurídico e direção.

Publicidade
TAGS:
Demissão
Empresa
fábrica
Gerdau
Pernambuco
Recife
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).