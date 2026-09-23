Genial Investimentos oferece até R$ 550 mil para atrair milionários

A Genial Investimentos passou a oferecer até 550 mil reais em créditos na fatura do cartão para quem levar ao menos 1 milhão de reais em investimentos para a instituição, mostra nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 23.

A ação oferece crédito equivalente a 0,5% do patrimônio transferido em custódia, limitado a 50 mil reais, e de 1% sobre novos recursos aplicados em produtos elegíveis, com teto de 500 mil reais — e as duas modalidades podem ser combinadas.

Assim, 1 milhão de reais transferido em custódia pode gerar 5 mil reais em crédito na fatura do cartão Genial, enquanto 1 milhão de reais em novos recursos aplicados pode gerar 10 mil reais em crédito na fatura do cartão Genial.

Para receber o benefício, os recursos precisam permanecer na instituição por períodos que variam de seis a 12 meses, conforme a modalidade. A iniciativa termina em 30 de setembro.