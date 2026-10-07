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Gavekal vê eleição como gatilho para volta de capital ao Brasil

Casa de análise diz que resultado das urnas pode trazer de volta recursos no exterior e destravar uma onda de investimentos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 10h21
Dedo com esmalte vermelho pressionando o botão verde CONFIRMA de uma urna eletrônica. Acima, teclado numérico com números em braile. À esquerda, botões BRANCO e CORRIGE
Urna eletrônica (Roberto Jayme/TSE)
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A reação dos mercados ao primeiro turno pode ser apenas o começo de uma movimentação maior de dinheiro em direção ao Brasil. É o que avalia a Gavekal Research, uma das casas de análise macroeconômica mais acompanhadas por investidores globais.

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, 7, Louis-Vincent Gave afirma que o resultado das urnas pode funcionar como gatilho tanto para a repatriação de recursos de brasileiros mantidos no exterior quanto para uma nova onda de investimentos institucionais estrangeiros no país.

A tese começa a encontrar respaldo nos números. Somente no primeiro pregão depois da eleição, investidores estrangeiros colocaram 10,06 bilhões de reais líquidos na B3, o maior aporte diário de 2026. Foi mais dinheiro em um único dia do que durante todo o mês de setembro. O saldo estrangeiro no ano saltou para 40 bilhões de reais.

Segundo Gave, existe historicamente na América Latina uma relação entre mudanças políticas e o destino do patrimônio das famílias mais ricas. Em períodos de governos de esquerda, parte desses recursos tende a migrar para centros como Miami, Montevidéu e Madri. A volta da direita, em sua avaliação, pode inverter esse movimento.

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Há ainda um segundo efeito. A Gavekal argumenta que grandes investidores internacionais vinham encontrando dificuldade para fazer apostas relevantes na guinada econômica da América Latina porque mercados como Chile, Peru, Colômbia e Argentina são pequenos para os grandes fundos globais. O Brasil muda essa equação.

Com juros ainda elevados, moeda e ações consideradas baratas pela casa e um mercado financeiro muito maior que o dos vizinhos, o país poderia transformar uma aposta regional em uma alocação relevante dentro das carteiras globais.

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A leitura da Gavekal ganhou companhia. Depois do primeiro turno, J.P. Morgan elevou sua recomendação para as ações brasileiras para “overweight”, enquanto o Morgan Stanley também passou a enxergar maior potencial de valorização para o mercado brasileiro.

A aposta, porém, está longe de ser consenso. A BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, afirmou às vésperas da eleição que a capacidade brasileira de atrair investimentos de longo prazo dependerá mais de reformas fiscais e de ganhos de competitividade do que do resultado das urnas.

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