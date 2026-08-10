ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

GAV Resorts investe R$ 700 milhões e amplia presença em Gramado

Com a inauguração do Gran Valley, companhia inicia operação na Serra Gaúcha e projeta faturamento recorde de R$ 3,7 bilhões em 2026

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 15h18
Fachada de um hotel branco com o logo GAV Resorts no topo, entrada principal com portas de vidro e janelas arqueadas, ladeada por vasos brancos e árvores finas. Um jardim com pedras e arbustos complementa a entrada, com um balcão branco em primeiro plano
GAV Hotéis e Resorts Gran Valley (GAV Resorts/Divulgação)
Continua após publicidade
GAV Resorts investe R$ 700 milhões e amplia presença em Gramado Priorizar nos meus resultados Google

A GAV Hotéis e Resorts iniciou uma nova fase de expansão com a chegada a Gramado, na Serra Gaúcha. A companhia inaugurou, em 3 de agosto, o Gran Valley, primeiro empreendimento da empresa na região, com investimento de 200 milhões de reais em obras e mobiliário e 197 apartamentos.

A entrada em Gramado faz parte de um plano mais amplo de expansão da GAV na Serra Gaúcha, que já soma mais de 700 milhões de reais em investimentos. Além do Gran Valley, a companhia desenvolve outros dois empreendimentos na cidade: o Gran Garden, com 240 apartamentos e inauguração prevista para 2027, e o Gran Haus, que terá 332 apartamentos.

Juntos, os três projetos devem ampliar a presença da companhia em um dos principais destinos turísticos do país. Atualmente, mais de 650 colaboradores diretos estão envolvidos nas obras e nas atividades comerciais da GAV em Gramado, além da movimentação gerada para fornecedores, empresas locais e prestadores de serviços. “O Gran Valley representa um marco importante para a GAV. É nossa entrada na Serra Gaúcha, um dos destinos turísticos mais consolidados do Brasil, reforçando a estratégia de construir uma rede nacional de hotéis e resorts presente nos principais destinos do país. Gramado reúne características únicas, como forte fluxo turístico durante todo o ano, excelente infraestrutura e um público alinhado à proposta de hospitalidade da GAV”, afirma Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Hotéis e Resorts.

A atuação da empresa em Gramado também inclui apoio a eventos do calendário oficial da cidade. Em 2026, a GAV destinou 3,5 milhões de reais a iniciativas como Natal Luz, Festival de Cinema de Gramado, Gramado In Concert, ChocoPáscoa e Vindima, em parceria com a Gramadotur. A chegada à Serra Gaúcha ocorre em paralelo ao reposicionamento da companhia, que passou a reforçar sua atuação integrada no desenvolvimento, construção e operação hoteleira. Para 2026, a GAV projeta faturamento recorde de 3,7 bilhões de reais.

Siga
Continua após a publicidade

Hoje, a empresa possui 15 empreendimentos no portfólio, sendo oito em operação, em destinos como Salinópolis (PA), Porto de Galinhas (PE), Maragogi (AL), Pirenópolis (GO), Cruz (CE) e Gramado (RS). Para Manoel, a inauguração do Gran Valley representa mais do que a entrada em um novo destino: é parte de uma estratégia para transformar a GAV em uma rede nacional de hotéis e resorts. “A inauguração do Gran Valley muda o posicionamento da GAV no mercado nacional. Ela nos consolida ainda mais como uma rede nacional de hotéis e resorts, ampliando nossa atuação ainda mais forte entre os principais destinos turísticos do Brasil. Esse é o início de um plano de longo prazo que, com as próximas entregas do Gran Garden e Gran Haus, fortalecerá ainda mais nossa presença em Gramado”, afirma o CEO.

Publicidade
TAGS:
Economia
Hotel
Turismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).