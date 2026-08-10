GAV Resorts investe R$ 700 milhões e amplia presença em Gramado

A GAV Hotéis e Resorts iniciou uma nova fase de expansão com a chegada a Gramado, na Serra Gaúcha. A companhia inaugurou, em 3 de agosto, o Gran Valley, primeiro empreendimento da empresa na região, com investimento de 200 milhões de reais em obras e mobiliário e 197 apartamentos.

A entrada em Gramado faz parte de um plano mais amplo de expansão da GAV na Serra Gaúcha, que já soma mais de 700 milhões de reais em investimentos. Além do Gran Valley, a companhia desenvolve outros dois empreendimentos na cidade: o Gran Garden, com 240 apartamentos e inauguração prevista para 2027, e o Gran Haus, que terá 332 apartamentos.

Juntos, os três projetos devem ampliar a presença da companhia em um dos principais destinos turísticos do país. Atualmente, mais de 650 colaboradores diretos estão envolvidos nas obras e nas atividades comerciais da GAV em Gramado, além da movimentação gerada para fornecedores, empresas locais e prestadores de serviços. “O Gran Valley representa um marco importante para a GAV. É nossa entrada na Serra Gaúcha, um dos destinos turísticos mais consolidados do Brasil, reforçando a estratégia de construir uma rede nacional de hotéis e resorts presente nos principais destinos do país. Gramado reúne características únicas, como forte fluxo turístico durante todo o ano, excelente infraestrutura e um público alinhado à proposta de hospitalidade da GAV”, afirma Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Hotéis e Resorts.

A atuação da empresa em Gramado também inclui apoio a eventos do calendário oficial da cidade. Em 2026, a GAV destinou 3,5 milhões de reais a iniciativas como Natal Luz, Festival de Cinema de Gramado, Gramado In Concert, ChocoPáscoa e Vindima, em parceria com a Gramadotur. A chegada à Serra Gaúcha ocorre em paralelo ao reposicionamento da companhia, que passou a reforçar sua atuação integrada no desenvolvimento, construção e operação hoteleira. Para 2026, a GAV projeta faturamento recorde de 3,7 bilhões de reais.

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Hoje, a empresa possui 15 empreendimentos no portfólio, sendo oito em operação, em destinos como Salinópolis (PA), Porto de Galinhas (PE), Maragogi (AL), Pirenópolis (GO), Cruz (CE) e Gramado (RS). Para Manoel, a inauguração do Gran Valley representa mais do que a entrada em um novo destino: é parte de uma estratégia para transformar a GAV em uma rede nacional de hotéis e resorts. “A inauguração do Gran Valley muda o posicionamento da GAV no mercado nacional. Ela nos consolida ainda mais como uma rede nacional de hotéis e resorts, ampliando nossa atuação ainda mais forte entre os principais destinos turísticos do Brasil. Esse é o início de um plano de longo prazo que, com as próximas entregas do Gran Garden e Gran Haus, fortalecerá ainda mais nossa presença em Gramado”, afirma o CEO.