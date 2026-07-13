GAV reposiciona marca e projeta faturamento recorde de R$ 3,7 bilhões em 2026

A GAV anunciou um reposicionamento de marca que acompanha uma nova fase de crescimento da companhia. A empresa, especializada em empreendimentos voltados ao turismo e à hospitalidade, passa a adotar o nome GAV Hotéis e Resorts e projeta alcançar um faturamento recorde de 3,7 bilhões de reais em 2026, impulsionado pela expansão do portfólio e por novos lançamentos previstos para este ano.

A mudança de identidade busca refletir de forma mais clara a atuação da empresa no desenvolvimento de hotéis e resorts voltados para experiências de lazer. Segundo a companhia, o objetivo é fortalecer a conexão com o público e consolidar sua presença entre os principais players do setor de turismo brasileiro. “O reposicionamento nasce da própria evolução da empresa. Hoje, queremos que a marca traduza de forma ainda mais clara aquilo que entregamos aos nossos clientes: experiências de férias completas, em destinos cuidadosamente desenvolvidos para proporcionar lazer, conforto e qualidade”, afirma Manoel Pereira, CEO e cofundador da GAV Hotéis e Resorts.

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Além da nova estratégia de marca, a empresa prepara dois lançamentos ainda em 2026 e pretende manter o ritmo de expansão em destinos turísticos considerados estratégicos. De acordo com o executivo, a companhia encerrou 2025 com o melhor desempenho de sua história e iniciou o novo ano com perspectivas positivas para ampliar sua atuação.

“Encerramos 2025 com o melhor resultado da nossa história e iniciamos 2026 com expectativas bastante positivas. Temos um portfólio mais robusto, projetos avançando em diferentes regiões e seguimos identificando oportunidades em mercados que combinam crescimento do turismo e demanda por infraestrutura de alto padrão. Nossa expectativa é manter um ritmo sustentável de expansão e consolidar ainda mais a presença da GAV nos principais destinos turísticos do país”, diz Pereira.

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Fundada em 2014, a empresa reúne atualmente 15 empreendimentos turísticos distribuídos pelas regiões Sul, Norte e Nordeste. Em 2026, a GAV reforça sua estratégia de expansão com investimentos de 392 milhões de reais em seu portfólio de resorts, além da preparação de dois novos empreendimentos, com inaugurações previstas para 2026 e 2027.

O reposicionamento também acompanha o crescimento do turismo doméstico e a maior demanda por empreendimentos que integrem hospedagem, lazer e experiências. Com a nova identidade, a GAV pretende reforçar seu posicionamento no mercado e acelerar o plano de expansão, mantendo o foco em destinos com potencial de valorização e crescimento sustentável.