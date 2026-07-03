Gastos via Pix em bares e restaurantes aumentam 49% durante jogo do Brasil

O valor transacionado via Pix em bares e restaurantes atingiu um crescimento de até 49% acima do padrão, mostra levantamento realizado pelo Nubank e enviado a Veja Negócios nesta sexta-feira, 3. Os dados foram pesquisados com base na Nu Empresas, vertical que atende clientes PJ do Nubank.

O levantamento comparou os quatro jogos do Brasil na fase de grupos e no primeiro jogo de mata-mata com o comportamento histórico nas mesmas horas da semana, isolando o efeito do calendário regular.

Entre as quatro partidas analisadas, apenas o jogo contra o Japão, decidido de virada e o único realizado em horário comercial, registrou o pico no valor das compras via Pix.

No primeiro horário do dia do jogo, em 29 de junho, o valor transacionado via Pix em bares e restaurantes atingiu um crescimento de até 49% acima do padrão no total de recebimentos de pessoas jurídicas atendidas pelo Nu Empresas.

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Em maio deste ano, o Nu Empresas atingiu a marca de 6 milhões de clientes pessoas jurídicas (PJ), consolidando-se como a instituição financeira com o maior número de CNPJs registrados no Brasil.

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