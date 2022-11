Gastos extrateto sem prazo determinado podem estressar mercado

A equipe de transição do governo eleito vem estudando alternativas para acomodar as promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o próximo ano. Uma das opções – e a preferida delas – é a elaboração de uma PEC, que pode retirar um conjunto de despesas sociais de forma permanente, sem delimitar um prazo, deixando o governo com liberdade para ajustar e garantir os programas de transferência de renda nos próximos anos.

“O ideal é incluir os pobres no Orçamento e ficar”, disse em entrevista à Folha de S. Paulo o senador Wellington Dias (PT-PI), que atua nas negociações com a equipe de transição no Orçamento. “O que é o social é o que vai ser definido. Não é só a questão do Auxílio. O entendimento é que essa parte vai ter todos os anos”, completou. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que lidera a equipe de transição, e outros integrantes do PT, recomenda que a regra tenha um prazo determinado, podendo ser válida para o próximo ano ou para os próximos 4 anos, período do mandato presidencial.

Como as despesas sociais devem ser um gasto permanente no governo Lula, a equipe analisa os gastos que poderiam ficar de fora do teto. Calcula-se que serão necessários 175 milhões de reais acima do teto para viabilizar as promessas de campanha na área social. A manutenção do Bolsa Família de 600 reais e o bônus de 150 para famílias com crianças de até 6 anos de idade exigem um acréscimo de 70 bilhões de reais, mas o governo quer garantir um espaço maior, de ao menos 100 bilhões para acomodar outras despesas sociais e realizar investimentos.

Embora a equipe que cuida da área econômica na transição seja heterogênea com acenos para o centro com nomes de André Lara Resende, Nelson Barbosa, Guilherme Mello e Pérsio Arida, as sinalizações fiscais geram preocupação. “Em suma, a equipe econômica de transição não cravou o martelo da diretriz do próximo governo, mas denota o veio plural do próximo governo, o que pode gerar alguns efeitos contraproducentes, mas nada que fuja ao esperado até mesmo anteriormente ao resultado das eleições”, diz Étore Sanchez, sócio e economista-chefe da Ativa Investimentos. A elaboração de uma PEC, uma espécie de “licença para gastar” de quase 200 bilhões sem prazo determinado pode tirar a confiança e credibilidade do governo junto ao mercado financeiro, que esperava um governo mais responsável fiscalmente, como havia sendo prometido por Lula durante a campanha. O gestor da Verde Asset, Luis Stulhbeger, em sua carta mensal enviado aos investidores demonstrou preocupação com as sinalizações fiscais dadas pelo governo eleito até o momento.