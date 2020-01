Gasto de brasileiro no exterior cai 3,7% e tem menor resultado em 3 anos

Os gastos de brasileiros no exterior caíram 3,7% em 2019, informou nesta segunda-feira, 27, o Banco Central. Segundo os dados, o gasto no exterior em viagens foi de 17,593 bilhões de dólares em todo o ano, abaixo dos 18,265 bilhões de dólares em despesas em 2018. É o maior valor desde 2016, quando os brasileiros gastaram 14,496 bilhões de dólares no exterior.

A queda de despesas de brasileiros no exterior no ano passado coincide com o aumento na cotação do dólar, que acumulou alta de 3,5%. A moeda, porém, oscilou muito durante o ano, chegando a valer 4,25 reais em novembro. Com o dólar alto, as viagens de brasileiros ao exterior ficaram mais caras. Isso acontece porque as despesas com passagens, hotéis e passeios são cotadas na moeda americana, além disso, o gasto com dinheiro em espécie também fica mais caro. porque as passagens e as despesas com hotéis, por exemplo, são cotadas em moeda estrangeira. O papel moeda também fica mais oneroso.