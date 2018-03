Gasto com viagem ao exterior em fevereiro é o maior em 3 anos

Os gastos dos brasileiros com viagens ao exterior em fevereiro somou 1,40 bilhão de dólares (4,63 bilhões de reais) em fevereiro, divulgou o Banco Central nesta sexta-feira. O montante é o maior para o mês desde 2015. No mesmo mês do último ano, esse gasto havia sido de 1,36 bilhão de dólares (4,49 bilhões de reais).

Já os viajantes estrangeiros desembolsaram 611 milhões de dólares (2.01 bilhões de reais) no Brasil em fevereiro. No acumulado do ano, o saldo de gastos no exterior é negativo em 2,01 bilhões de dólares (6,65 bilhões de reais).

O investimento estrangeiro direto somou 4,74 bilhões de dólares (15,64 bilhões de reais) no último mês. A quantia é 9,8% menor que o registrado em 2017, quando ingressaram 5,26 bilhões de dólares no país dessa forma (17,35 bilhões de reais).

Em 2018, o investimento estrangeiro direto no país soma 11,20 bilhões de dólares (36,95 bilhões de reais), ante 16,72 bilhões de dólares (55,17 bilhões de reais) no mesmo período do último ano.