Gasto com Binance Card cresce 80% no Brasil em menos de um ano

O brasileiro está usando mais criptomoedas para pagar contas do cotidiano e não apenas para investir. O volume de gastos feitos com o Binance Card cresceu 80% entre o lançamento do produto no país, em outubro de 2025, e o segundo trimestre deste ano, segundo dados divulgados pela Binance.

O avanço supera com folga o crescimento de 53% da base de usuários do cartão no mesmo período. Na prática, isso indica que, além de atrair novos clientes, a Binance conseguiu elevar a frequência ou o valor das compras entre quem já aderiu ao produto. Transporte por aplicativo, delivery de comida, supermercados, restaurantes e assinaturas online aparecem entre as principais despesas.

O movimento é ainda mais acelerado na América Latina. A base de usuários do Binance Card mais que dobrou, com alta de 106%, enquanto o volume de gastos avançou 178% desde outubro do ano passado.

O crescimento acompanha uma expansão global dos cartões ligados a criptomoedas. Dados da Paymentscan citados pela Binance mostram que os pagamentos mensais com esses produtos chegaram ao recorde de 1,11 bilhão de dólares em agosto, quase três vezes o registrado um ano antes. O número de transações passou de 5,6 milhões para mais de 11 milhões no período.

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No Binance Card, o usuário paga com os ativos mantidos em sua carteira, e a conversão para moeda tradicional ocorre automaticamente no momento da compra. No Brasil, podem ser usados mais de dez criptoativos, entre eles Bitcoin, Ether e stablecoins como USDT e USDC.