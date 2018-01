Gasolina sobe 8,1% em três meses seguidos de alta, diz ANP

O preço médio do litro da gasolina completou 12 semanas seguidas de alta, chegando a 4,194 reais por litro entre os dias 14 e 20 de janeiro. As informações são de levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com isso, a alta acumulada no período é de 8,1%. Os preços médios do diesel e do etanol também subiram.

O aumento na gasolina ocorre de forma seguida desde a semana entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro. Na época, o preço passou de 3,878 reais para 3,882 reais por litro. A pesquisa leva em conta o preço pago ao consumidor e, na última semana, analisou os valores em 5.117 postos no país.

Nessas 12 semanas, o preço do combustível nas refinarias foi reajustado em 9,6%, por meio de 54 alterações de valor, segundo dados da Petrobras. As mudanças fazem parte da política de correção de preço adotada pela estatal desde julho. Os postos tem liberdade para definir o preço dos produtos vendidos, mas o preço pago pelas distribuidoras tem influência na composição final.

O diesel teve a quarta semana seguida de alta, com o litro sendo vendido nos postos por 3,501 reais em média. O etanol sobe consecutivamente há seis semana, e registrou preço de 2,991 reais por litro, segundo os dados da ANP.