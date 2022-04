Gasolina sobe 7% em março e diesel fica quase 13% mais caro

O preço dos combustíveis continua a ser um problema para o Brasil. Mesmo com o real apreciado em relação ao dólar, o efeito do câmbio abaixo do patamar de 5 reais ainda não está repercutindo no bolso dos brasileiros. A gasolina encerrou o mês de março com alta de 6,9% e o diesel de 12,77%.

Neste ano, a Petrobras realizou dois ajustes nos preços dos combustíveis. O último, em março, elevou o preço da gasolina para quase 19% e do diesel para 25%. Após essas novas altas, o preço dos combustíveis disparou. A gasolina chegou a 7,323 reais no último dia do mês, registrando um alta de 6,9%, enquanto o diesel comum fechou o mês a 6,603 reais, alta de 12,7%, segundo o levantamento do Índice de Preços Ticket Log, empresa de gestão de frotas que monitora os preços de 21.000 postos do país.

Todos as regiões do país registraram aumento no valor dos combustíveis. O Nordeste, que já aparecia no topo do ranking com a gasolina mais cara do Brasil, segue na liderança com a gasolina a 7,461 reais, um aumento de 8,33%. O Norte fechou o mês com o diesel comum e o S-10 mais caros do País, a 6,881 reais e 7,019 reais, altas de 13,06% e 14,75%, respectivamente. A região Sul continua registrando o menor preço médio para a gasolina (6,93 reais) e para o diesel (6,082 reais).