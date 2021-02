Gamestop: a reação de Yellen e o novo papel do governo frente aos mercados

Em entrevista concedida na manhã desta quinta-feira, 4, para o programa Good Morning America, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, sinalizou que fará esforços para garantir a proteção dos consumidores após o movimento especulativo de pessoas físicas para alavancar ações de empresas como a GameStop. Este é um norte importante que aponta de que forma o governo do presidente Joe Biden influenciará nos mercados. A escolha feita por Yellen é diferente da do republicano Donald Trump, que durante o seu governo desregulamentou o mercado de capitais e tornou o ambiente mais livre para as negociações.

“Nós realmente precisamos ter certeza de que nossos mercados financeiros estão funcionando de maneira adequada e eficiente e que os investidores estão protegidos”, disse Yellen. “Vamos discutir esses eventos recentes e se justificam ou não ações adicionais”, disse, sinalizando um esforço para garantir a proteção aos consumidores. No final do dia, todas as atenções estarão voltadas à reunião sobre o tema que acontecerá entre as cúpulas do Federal Reserve, o banco central americano, o Federal Reserve Bank de Nova York, a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Comission.

A expectativa é que na ocasião, as autoridades apresentem argumentos contra e a favor do movimento liderado por pessoas físicas para combater os chamados “short squeezing”, uma estratégia de especulação usada pelos mercados para derrubar os preços das ações. Se por um lado podem haver irregularidades na forma como os investidores pessoa física se organizaram para comprar ações de uma empresa, por outro há questionamentos sobre a maior limitação que os investidores pessoa-física têm para investir quando comparados com os grandes traders.