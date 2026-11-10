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Galípolo diz que perda de confiança na economia brasileira pode manter juros altos por anos

Presidente do BC afirma que choques cambiais podem deixar efeitos a longo prazo e explica riscos da dívida pública brasileira para investidores

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h36
Gabriel Galípolo
Gabriel Galípolo durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Divulgação)
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Galípolo diz que perda de confiança na economia brasileira pode manter juros altos por anos Priorize VEJA no Google

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 10, que episódios de perda de credibilidade podem provocar choques cambiais com efeitos prolongados e contribuir para manter elevados os juros de longo prazo no Brasil. A declaração foi feita durante evento promovido pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo.

Galípolo disse que a percepção de risco dos investidores não está relacionada apenas à capacidade de o país avançar em reformas e estabelecer normas, mas também à confiança na economia brasileira. Para ele, períodos curtos de estabilidade não são suficientes para reduzir o prêmio de risco exigido pelo mercado, que mantém na memória os episódios anteriores de turbulência. “A memória dos choques vai sustentar esse prêmio”, afirmou.

O presidente da autoridade monetária ressaltou que a recuperação da credibilidade depende de um período prolongado sem novos choques negativos. “Credibilidade é construída com o tempo, não vai ter um atalho”, disse.

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Durante o evento, Galípolo também explicou por que a emissão de títulos da dívida pública em reais, embora seja uma vantagem para o governo, representa um risco para os credores. Isso ocorre porque uma desvalorização da moeda brasileira pode reduzir os ganhos dos investidores quando convertidos para dólares, mesmo que os títulos tenham sido adquiridos em moeda nacional.

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Outro ponto abordado foi a composição da dívida pública brasileira. Segundo ele, cerca de 51% dos títulos do Tesouro Nacional estão atrelados à taxa Selic. A concentração nesse tipo de papel reflete, em parte, a menor disposição dos investidores para assumir riscos em aplicações de prazos mais longos, conhecidos no mercado financeiro como risco de duration.

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Além disso, o presidente do BC observou que a dificuldade de o Tesouro emitir títulos prefixados ou corrigidos pela inflação demonstra que a questão não se limita à taxa básica de juros, mas envolve toda a estrutura da curva de juros do país.

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