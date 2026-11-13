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Economia

Galípolo descarta adiantar o futuro da Selic em tempos de incerteza

Neste mês, o Banco Central interrompeu a sequência de cortes na Selic e manteve a taxa de referência em 13,75%

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 12h09 | Atualizado em 13 nov 2026, 12h30
Homem de pele clara, cabelo escuro e terno azul marinho, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um microfone preto, em um ambiente de conferência com painel de madeira ao fundo
Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central (Raphael Ribeiro/Banco Central/.)
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Galípolo descarta adiantar o futuro da Selic em tempos de incerteza Priorize VEJA no Google

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou em um evento nesta sexta-feira, 13, que não há nada mais a acrescentar além do que já está nos relatórios oficiais a respeito da recente decisão de juros, e disse também que, “em tempos de incerteza”, não é possível adiantar quais serão os próximos passos do BC em relação à condução da taxa.

Em sua decisão de novembro, no início do mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, dirigido por Galípolo, manteve a Selic, a taxa básica de juros do Brasil, em 13,75%, interrompendo a sequência de reduções que vinham acontecendo e jogando por terra as expectativas de que a taxa ainda pudesse voltar a ter novas quedas.

“O Banco Central sempre diz que não reage a dados pontuais, então não há qualquer tipo de atualização a ser feita relativa à política monetária”, disse Galípolo, que falou a empresários e investidores na manhã desta sexta-feira em um evento do banco Barclays.

“Este é um momento de elevada incerteza e são essas mesmas incertezas que recomendam ao Banco Central não fornecer qualquer tipo de orientação sobre o que devem ser seus próximos passos daqui em diante”, acrescentou.

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Diferentemente de anúncios que chegaram a ser comuns nos últimos anos, em que o Banco Central já deixava delineados os próximos movimentos da Selic ao fazer um aumento ou um corte novo (o chamado “forward guidance”, ou “indicações futuras”), as decisões mais recentes foram tomadas sem  deixar qualquer comprometimento prévio para as seguintes.

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Gabriel Galípolo
Juros
Selic
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