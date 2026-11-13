Galípolo descarta adiantar o futuro da Selic em tempos de incerteza

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou em um evento nesta sexta-feira, 13, que não há nada mais a acrescentar além do que já está nos relatórios oficiais a respeito da recente decisão de juros, e disse também que, “em tempos de incerteza”, não é possível adiantar quais serão os próximos passos do BC em relação à condução da taxa.

Em sua decisão de novembro, no início do mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, dirigido por Galípolo, manteve a Selic, a taxa básica de juros do Brasil, em 13,75%, interrompendo a sequência de reduções que vinham acontecendo e jogando por terra as expectativas de que a taxa ainda pudesse voltar a ter novas quedas.

“O Banco Central sempre diz que não reage a dados pontuais, então não há qualquer tipo de atualização a ser feita relativa à política monetária”, disse Galípolo, que falou a empresários e investidores na manhã desta sexta-feira em um evento do banco Barclays.

“Este é um momento de elevada incerteza e são essas mesmas incertezas que recomendam ao Banco Central não fornecer qualquer tipo de orientação sobre o que devem ser seus próximos passos daqui em diante”, acrescentou.

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Diferentemente de anúncios que chegaram a ser comuns nos últimos anos, em que o Banco Central já deixava delineados os próximos movimentos da Selic ao fazer um aumento ou um corte novo (o chamado “forward guidance”, ou “indicações futuras”), as decisões mais recentes foram tomadas sem deixar qualquer comprometimento prévio para as seguintes.