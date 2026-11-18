A Gafisa voltou a enfrentar dificuldades para regularizar obrigações financeiras de uma operação de certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, de aproximadamente 61 milhões de reais. Segundo apurou o Radar Econômico, os pagamentos em atraso não foram realizados até 13 de novembro, prazo estabelecido pelos credores em uma renegociação concluída no fim de outubro.

Na ocasião, os investidores haviam concordado em conceder mais tempo para o pagamento de juros vencidos e a regularização de outras obrigações financeiras. Em contrapartida, afastaram temporariamente os efeitos do vencimento antecipado da dívida.

Uma nova assembleia de credores estava prevista para esta quarta-feira, 18 de novembro, para discutir os próximos passos, incluindo a possibilidade de estabelecer outra data para os pagamentos. Ainda não há confirmação de uma nova prorrogação.

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A operação, conhecida como CRI Sabiá, tem como devedora a Upcon 36 Empreendimentos Imobiliários e conta com fiança da Gafisa. O valor de aproximadamente 61 milhões de reais corresponde à operação como um todo, e não necessariamente ao montante dos pagamentos vencidos.

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O novo atraso ocorre após sucessivas negociações com os investidores para evitar a cobrança antecipada das obrigações. Em setembro, o Radar Econômico já havia revelado problemas de pagamento em operações de crédito imobiliário garantidas pela incorporadora.

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A Gafisa foi procurada para comentar o assunto antes da publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso a companhia se manifeste.