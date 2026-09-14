Gabrielli chama de ‘mito’ tese sobre dívida alta do país e defende mais gastos

José Sérgio Gabrielli, coordenador do programa de governo da candidatura de Lula à reeleição, chamou de “mito” a tese de que existe um nível de endividamento público a partir do qual a economia necessariamente entra em declínio e voltou a defender o aumento dos gastos públicos.

As declarações foram feitas na quinta-feira, durante o Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, em um debate com Carlos Alexandre da Costa, responsável pela coordenação das medidas econômicas do plano de governo de Romeu Zema.

“Há um mito, e eu chamo isso mito teórico entre os economistas, de que há um determinado nível de razão dívida-PIB a partir do qual a economia começa a declinar”, afirmou Gabrielli. O ex-presidente da Petrobras disse que a tese não encontra comprovação empírica e citou a controvérsia acadêmica em torno de estudos que associaram dívidas superiores a 90% do PIB a um desempenho econômico pior.

Gabrielli reconheceu que a dívida brasileira é elevada e precisa ser controlada, mas rejeitou a ideia de que o país caminhe para uma situação de insolvência. “Não há risco de insolvência no Brasil. A dívida é alta, nós temos que controlar a dívida, mas não tem nenhum precipício na frente”, disse.

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A dívida bruta do governo geral chegou a 81,9% do PIB em junho, o equivalente a 10,8 trilhões de reais. Apenas no primeiro semestre, a relação avançou 3,3 pontos percentuais do PIB.

Gabrielli também defendeu que o Conselho Monetário Nacional volte a discutir a atual meta de inflação, fixada em 3%. “Uma das formas que é necessária é fazer com que o Conselho Monetário Nacional avalie o significado dos 3% como meta inflacionária”, afirmou. Ele não indicou qual deveria ser o novo patamar.

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Ao ser questionado sobre qual seria sua alternativa a um programa de maior contenção fiscal, Gabrielli defendeu preservar o crescimento das despesas e ampliar investimentos e programas sociais. “Eu tenho que aumentar gasto sim, tenho que aumentar investimento, tenho que aumentar gastos sociais adequados, tenho que fazer programa correto, tenho que aumentar gasto sim, e reduzir outros”, afirmou.

As novas declarações ocorrem depois de Gabrielli já ter provocado desconforto dentro da campanha de Lula com manifestações sobre a condução da economia. Nos últimos meses, ele defendeu aumento real do salário mínimo, criticou a privatização da Eletrobras e colocou em discussão medidas de controle de capitais.

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A reação levou integrantes da campanha a reforçar que Gabrielli não era porta-voz exclusivo da área econômica. Dario Durigan, atual ministro da Fazenda, passou então a assumir a interlocução com o mercado, defendendo aperto no arcabouço fiscal, contenção das despesas obrigatórias e descartando controles de capitais.

Mesmo após esse movimento, Gabrielli manteve o discurso. No fim de agosto, classificou como “fake news” a afirmação de que o Brasil vive uma crise fiscal. Agora, voltou a defender mais gastos e colocou em discussão outra âncora da política econômica: a meta de inflação.