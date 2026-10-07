Gabi Brandt investe em perfumaria autoral e quer levar a Scentinela para o mundo

Em um mercado em que influenciadores transformaram a própria audiência em plataforma para lançar negócios, Gabi Brandt decidiu seguir um caminho diferente. Foram cinco anos de desenvolvimento até colocar de pé a Scentinela, marca de perfumaria lançada em março deste ano. Em vez de licenciar o próprio nome ou recorrer a investidores, a influenciadora optou por criar a empresa do zero, com capital próprio e uma ambição que vai além dos seus mais de 8 milhões de seguidores: construir uma marca capaz de crescer sem depender de sua imagem.

A ideia nasceu da combinação de dois interesses antigos. Brandt conta que sempre teve uma relação próxima com perfumes e memórias olfativas, ao mesmo tempo em que alimentava o desejo de empreender. A expansão do mercado de perfumaria nos últimos anos ajudou a transformar os dois caminhos em um único projeto. “Eu sempre tive sonhos de ter uma marca. Só não sabia de quê”, diz Brandt.

O processo, porém, levou cerca de cinco anos. Parte desse tempo, segundo a empresária, foi consequência das próprias decisões sobre como queria construir o negócio. Brandt afirma ter recebido propostas para licenciar seu nome, assinar coleções ou desenvolver uma submarca em parceria com uma empresa já estabelecida, que assumiria áreas como operação e burocracia. Ela recusou. “Eu decidi ir pelo caminho mais difícil, que foi criar uma marca minha do zero. Também decidi ir pelo caminho bem mais difícil, que é ter um investimento com capital próprio. Então, eu não tive nenhum tipo de investidor, o que naturalmente exige um planejamento e um crescimento com muito mais cuidado”, afirma.

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A decisão de chamar o negócio de Scentinela, e não associá-lo diretamente ao nome Gabi Brandt, também faz parte da estratégia. A fundadora diz que, embora sua personalidade e suas referências estejam presentes no projeto, desde o início a intenção era desenvolver uma identidade independente. “Eu sempre fiz muita questão de não colocar o meu nome na marca, porque, apesar da marca ter muito de mim, da minha personalidade, das minhas ideias e eu ter idealizado tudo, eu quero que a Scentinela seja maior que eu. Eu não quero que dependa de mim para crescer”, afirma.

Segundo Brandt, ela já encontrou consumidores que compraram o perfume por indicação de outras pessoas sem saber de sua ligação com a empresa. Para a empresária, esse comportamento é um dos sinais de que o negócio pode ultrapassar sua própria comunidade digital. O primeiro produto da marca é o The Escential, lançado por 497 reais. A fragrância foi desenvolvida em parceria com a Givaudan e o perfumista Gael Montero, enquanto Brandt buscou formação técnica na Paralela Escola Olfativa durante o processo de desenvolvimento.

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A escolha também reflete o posicionamento que a empresária pretende ocupar. Em vez de recorrer aos chamados “dupes” ou contratipos, fragrâncias inspiradas em perfumes já consolidados e vendidas por preços menores, Brandt diz ter optado pela criação de uma fórmula autoral desde o início. “Eu quis ir na contramão disso. Eu quis criar uma fragrância do zero, com um perfumista renomado, uma grande casa de fragrância, e muito disso foi por conta dessa minha paixão mesmo, por admirar o mercado de perfumaria como uma arte”, diz.

De influenciadora a empresária

A construção do preço também está ligada às escolhas feitas durante o desenvolvimento. Brandt afirma ter priorizado matérias-primas de qualidade e a maior presença possível de ingredientes naturais, além de importar componentes da embalagem que não encontrou no mercado brasileiro. A intenção era entregar uma experiência posicionada no segmento mais sofisticado da perfumaria, desde a fragrância até elementos como o frasco, a tampa magnética e o jato. Ainda assim, a empresária considera o preço competitivo diante das características do produto.

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O próximo passo é ampliar a presença da marca para além dos canais próprios. A Scentinela começará a ser vendida na Niche, perfumaria de São Paulo que Brandt afirma ter colocado entre os objetivos da empresa desde sua criação. E a ambição não termina no mercado brasileiro. A empresária diz já receber pedidos de seguidoras que vivem em outros países e vê espaço para levar a marca ao exterior. “Eu consigo enxergar a Scentinela a nível mundo, talvez vendendo fora. […] Eu consigo enxergar a Scentinela sendo uma marca internacionalmente conhecida logo”, afirma Gabi.