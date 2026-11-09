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Fux dá fôlego ao governo na guerra das bets, mas deixa conta em aberto

Decisão do STF interrompe ofensiva judicial de empresas que tentam reabrir operações, mas não resolve disputa sobre licenças e indenizações

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h45
Ministro de cabelos grisalhos e óculos, vestindo toga preta, terno azul-marinho e gravata azul estampada, sentado em mesa de madeira com documentos, notebook e microfone. Ao fundo, bandeira do Brasil.
Luiz Fux, ministro do STF (Victor Piemonte/STF)
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O governo Lula ganhou um alívio importante na batalha judicial para manter a proibição das bets no Brasil. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão dos processos que questionam a constitucionalidade da medida provisória que extinguiu a atividade no país. A decisão, assinada no domingo, 8, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e reduz o risco de que decisões de diferentes tribunais abram exceções à proibição. O problema para o governo é que a controvérsia sobre o dinheiro investido pelas operadoras continua sem solução.

A decisão veio depois de uma sequência de disputas judiciais em que empresas do setor tentaram preservar suas licenças. Uma delas é a CDA Gaming, responsável pelas marcas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, que havia conseguido autorização provisória para retomar as operações. Na sexta-feira, 6, porém, a Advocacia-Geral da União (AGU) obteve uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, suspendendo a liminar. A AGU já havia conseguido resultado semelhante contra a Stake Brazil em outubro.

Foi justamente a possibilidade de decisões conflitantes que levou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, a pedir a intervenção do Supremo. Ao acolher o argumento, Fux concentrou na Corte a definição sobre a constitucionalidade da medida provisória. Para o governo, o resultado representa um ganho processual: diminui a possibilidade de que empresas obtenham novas decisões nas instâncias inferiores e continuem explorando apostas enquanto suas concorrentes permanecem impedidas de operar.

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A disputa, entretanto, vai além do funcionamento das plataformas. A medida provisória editada em setembro extinguiu antecipadamente autorizações concedidas pela União e estabeleceu que as empresas não têm direito à devolução dos valores pagos pelas licenças nem a indenizações. Cada autorização federal custava 30 milhões de reais e permitia a exploração da atividade por cinco anos. No caso da CDA Gaming, a empresa argumentou à Justiça que havia pago pela autorização para operar até dezembro de 2029, antes de ter suas atividades interrompidas por uma decisão do próprio governo.

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O impasse é particularmente delicado porque o Estado passou de regulador e arrecadador a responsável pela extinção das atividades que havia autorizado. Na decisão posteriormente suspensa pelo TRF-3, a desembargadora Adriana Pileggi questionou a possibilidade de o poder público encerrar antecipadamente as licenças sem devolver os valores recolhidos. É uma discussão que poderá ganhar novos capítulos caso o Supremo considere válida a proibição, mas permaneçam controvérsias sobre os efeitos financeiros da medida.

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Por enquanto, Fux não decidiu se a proibição das bets é constitucional, tampouco determinou expressamente a cassação automática das liminares já concedidas. Sua decisão ainda será submetida ao plenário do STF. O governo conseguiu reduzir o espaço para decisões judiciais divergentes e manter a aplicação da política que adotou. Mas a questão sobre quem deve arcar com os custos da mudança de regra permanece em aberto. A disputa sobre as bets apenas mudou de endereço.

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