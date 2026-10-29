Fundo do crediário da Casas Bahia entra em liquidação com 84% da carteira provisionada

Um fundo de investimentos criado para financiar compras parceladas de consumidores da Casas Bahia entrou em liquidação em outubro, em meio à recuperação judicial da varejista. Administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Polígono Capital, o Grupo Casas Bahia FIDC acumulava, em setembro, provisões de 122 milhões de reais sobre uma carteira de crédito de 145,1 milhões de reais. Isso significa que o fundo havia reservado contabilmente o equivalente a 84,1% dos valores a receber para cobrir possíveis perdas. A liquidação foi registrada em 15 de outubro, segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O caso chama atenção porque os fundos de direitos creditórios, conhecidos como FIDCs, fazem parte da engrenagem que permite às varejistas financiar as compras de seus clientes. O funcionamento é relativamente simples: quando um consumidor compra uma televisão ou uma geladeira parcelada, o direito de receber as prestações pode ser vendido a um fundo. Com isso, o financiamento não precisa ficar integralmente no balanço da varejista, que consegue antecipar recursos e utilizá-los em suas operações. No caso do Grupo Casas Bahia FIDC, os créditos estavam vinculados a operações realizadas com a BMP, instituição financeira parceira da rede.

A deterioração da carteira foi expressiva. Em setembro de 2025, as provisões representavam 26,5% dos créditos. Um ano depois, essa proporção havia alcançado 84,1%. O patrimônio líquido do fundo, por sua vez, caiu de 181 milhões para 61,5 milhões de reais, uma redução de aproximadamente 66%. Em setembro, as parcelas vencidas correspondiam a 29,7% da carteira, ante apenas 0,4% no mesmo mês do ano anterior. Depois do registro de liquidação, o fundo divulgou um fato relevante em 16 de outubro e realizou uma assembleia extraordinária de cotistas no dia 26.

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Os problemas, porém, não começaram com a recuperação judicial da Casas Bahia, solicitada em agosto. As provisões já haviam alcançado níveis elevados nos meses anteriores, indicando que a deterioração dos créditos vinha de antes. Também não é possível afirmar, apenas com os dados disponíveis, que o pedido de recuperação judicial tenha provocado a liquidação. O encerramento do fundo significa que sua operação será conduzida segundo os procedimentos de liquidação aplicáveis, mas não implica necessariamente que os consumidores deixarão de pagar suas prestações ou que o crediário da rede será interrompido.

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O episódio ganha relevância num momento em que a Casas Bahia tenta reorganizar suas dívidas e preservar o financiamento das atividades. A companhia mantém diferentes estruturas de antecipação de recebíveis e financiamento de vendas, incluindo uma parceria aprovada em 2024 com o RED FIDC Real, gerido pela RED Asset, para aquisição de créditos originados pela BMP. Trata-se de outro veículo, sem participação demonstrada na liquidação do fundo administrado pelo BTG. A existência dessas operações mostra como o financiamento ao consumidor pode depender de uma rede de instituições financeiras e investidores, além da própria varejista.

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A principal questão é o impacto do encerramento sobre a capacidade de financiar novas vendas. Fundos desse tipo ajudam a transformar pagamentos futuros em recursos disponíveis no presente. Quando uma dessas estruturas é liquidada, a continuidade do financiamento pode depender de outros investidores, instituições ou mecanismos de crédito. Até o momento, não há demonstração de que a liquidação do Grupo Casas Bahia FIDC tenha reduzido a oferta de parcelamento nas lojas. Ainda assim, o caso revela a dimensão das dificuldades enfrentadas por um dos veículos financeiros associados ao crediário da companhia.