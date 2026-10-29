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Fundo do crediário da Casas Bahia entra em liquidação com 84% da carteira provisionada

Veículo acumulava 122 milhões de reais em provisões; encerramento expõe dificuldades de uma estrutura usada para financiar compras parceladas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 12h00
Fachada de uma loja Casos Bahia com portas de aço fechadas e pichadas, em uma rua com calçada de mosaico. Uma mulher de camiseta rosa e calça preta caminha de costas, segurando uma sacola branca.
Loja da Casas Bahia: com os juros altos, o país enfrenta um recorde de inadimplência  (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
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Um fundo de investimentos criado para financiar compras parceladas de consumidores da Casas Bahia entrou em liquidação em outubro, em meio à recuperação judicial da varejista. Administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Polígono Capital, o Grupo Casas Bahia FIDC acumulava, em setembro, provisões de 122 milhões de reais sobre uma carteira de crédito de 145,1 milhões de reais. Isso significa que o fundo havia reservado contabilmente o equivalente a 84,1% dos valores a receber para cobrir possíveis perdas. A liquidação foi registrada em 15 de outubro, segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O caso chama atenção porque os fundos de direitos creditórios, conhecidos como FIDCs, fazem parte da engrenagem que permite às varejistas financiar as compras de seus clientes. O funcionamento é relativamente simples: quando um consumidor compra uma televisão ou uma geladeira parcelada, o direito de receber as prestações pode ser vendido a um fundo. Com isso, o financiamento não precisa ficar integralmente no balanço da varejista, que consegue antecipar recursos e utilizá-los em suas operações. No caso do Grupo Casas Bahia FIDC, os créditos estavam vinculados a operações realizadas com a BMP, instituição financeira parceira da rede.

A deterioração da carteira foi expressiva. Em setembro de 2025, as provisões representavam 26,5% dos créditos. Um ano depois, essa proporção havia alcançado 84,1%. O patrimônio líquido do fundo, por sua vez, caiu de 181 milhões para 61,5 milhões de reais, uma redução de aproximadamente 66%. Em setembro, as parcelas vencidas correspondiam a 29,7% da carteira, ante apenas 0,4% no mesmo mês do ano anterior. Depois do registro de liquidação, o fundo divulgou um fato relevante em 16 de outubro e realizou uma assembleia extraordinária de cotistas no dia 26.

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Os problemas, porém, não começaram com a recuperação judicial da Casas Bahia, solicitada em agosto. As provisões já haviam alcançado níveis elevados nos meses anteriores, indicando que a deterioração dos créditos vinha de antes. Também não é possível afirmar, apenas com os dados disponíveis, que o pedido de recuperação judicial tenha provocado a liquidação. O encerramento do fundo significa que sua operação será conduzida segundo os procedimentos de liquidação aplicáveis, mas não implica necessariamente que os consumidores deixarão de pagar suas prestações ou que o crediário da rede será interrompido.

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O episódio ganha relevância num momento em que a Casas Bahia tenta reorganizar suas dívidas e preservar o financiamento das atividades. A companhia mantém diferentes estruturas de antecipação de recebíveis e financiamento de vendas, incluindo uma parceria aprovada em 2024 com o RED FIDC Real, gerido pela RED Asset, para aquisição de créditos originados pela BMP. Trata-se de outro veículo, sem participação demonstrada na liquidação do fundo administrado pelo BTG. A existência dessas operações mostra como o financiamento ao consumidor pode depender de uma rede de instituições financeiras e investidores, além da própria varejista.

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A principal questão é o impacto do encerramento sobre a capacidade de financiar novas vendas. Fundos desse tipo ajudam a transformar pagamentos futuros em recursos disponíveis no presente. Quando uma dessas estruturas é liquidada, a continuidade do financiamento pode depender de outros investidores, instituições ou mecanismos de crédito. Até o momento, não há demonstração de que a liquidação do Grupo Casas Bahia FIDC tenha reduzido a oferta de parcelamento nas lojas. Ainda assim, o caso revela a dimensão das dificuldades enfrentadas por um dos veículos financeiros associados ao crediário da companhia.

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