Fundador do Nubank entra em lista da Forbes com líderes disruptivos; Elon Musk e Sam Altman também são citados
Empresário colombiano é reconhecido por apostar em banco digital contra filas em agências e captar 135 milhões de clientes
O fundador do Nubank, David Vélez, figura em uma nova lista da revista Forbes com personalidades disruptivas de diferentes áreas de atuação. A “Iconoclast 50”, como a seleção é chamada, destaca “líderes dos setores financeiro, empresarial, tecnológico, de mídia, entretenimento e filantropia que estão transformando as regras do jogo em tempo real, revolucionando seus segmentos e desafiando o status quo”, segundo a publicação americana.
Vélez nasceu em Medelín, na Colômbia, e tem 44 anos de idade. O empresário comanda um dos maiores bancos da América Latina em número de clientes. Fundado em 2013, o Nubank conta com cerca de 135 milhões de clientes. Vélez apostou “que os brasileiros prefeririam administrar suas finanças pelo celular em vez de enfrentar filas em agências bancárias tradicionais”, diz a descrição do bilionário na lista da Forbes. O patrimônio líquido do fundador do Nubank gira em torno de 12 bilhões de dólares — equivalentes a 62 bilhões de reais.
A revista americana lembrou que, em janeiro, Veléz conseguiu uma autorização dos Estados Unidos para abrir um banco no país, o que o empresário considera como um novo passo na internacionalização do Nubank.
Outros nomes que estão na lista
O colombiano é acompanhado de diversas personalidades proeminentes no mundo dos negócios. O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, e a mente por trás do ChatGPT, o americano Sam Altman, são alguns dos outros nomes que compõem a lista da “Iconoclast 50”, divulgada nesta semana. Indo além do universo empresarial, artistas como Taylor Swift e o porto riquenho Bad Bunny também fazem parte da seleção.
Veja alguns dos nomes da lista da Forbes:
- David Vélez, fundador do Nubank
- Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX
- Sam Altman, CEO da OpenAI, dona do ChatGPT
- Jensen Huang, CEO da Nvidia;
- Mark Zuckerberg, CEO da Meta
- Tim Cook, CEO da Apple
- Warren Buffett, chairman da Berkshire Hathaway
- Taylor Swift, cantora
- Bad Bunny, cantor
- Ryan Coogler, cineasta