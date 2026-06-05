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David Vélez, fundador do Nubank, é destaque na lista “Iconoclast 50” da Forbes, que celebra líderes disruptivos globais. Aos 44 anos, o empresário colombiano revolucionou o setor bancário na América Latina com o Nubank, que já possui 135 milhões de clientes e agora expande para os EUA. Sua visão de finanças pelo celular o coloca entre os maiores inovadores.

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O fundador do Nubank, David Vélez, figura em uma nova lista da revista Forbes com personalidades disruptivas de diferentes áreas de atuação. A “Iconoclast 50”, como a seleção é chamada, destaca “líderes dos setores financeiro, empresarial, tecnológico, de mídia, entretenimento e filantropia que estão transformando as regras do jogo em tempo real, revolucionando seus segmentos e desafiando o status quo”, segundo a publicação americana.

Vélez nasceu em Medelín, na Colômbia, e tem 44 anos de idade. O empresário comanda um dos maiores bancos da América Latina em número de clientes. Fundado em 2013, o Nubank conta com cerca de 135 milhões de clientes. Vélez apostou “que os brasileiros prefeririam administrar suas finanças pelo celular em vez de enfrentar filas em agências bancárias tradicionais”, diz a descrição do bilionário na lista da Forbes. O patrimônio líquido do fundador do Nubank gira em torno de 12 bilhões de dólares — equivalentes a 62 bilhões de reais.

A revista americana lembrou que, em janeiro, Veléz conseguiu uma autorização dos Estados Unidos para abrir um banco no país, o que o empresário considera como um novo passo na internacionalização do Nubank.

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Outros nomes que estão na lista

O colombiano é acompanhado de diversas personalidades proeminentes no mundo dos negócios. O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, e a mente por trás do ChatGPT, o americano Sam Altman, são alguns dos outros nomes que compõem a lista da “Iconoclast 50”, divulgada nesta semana. Indo além do universo empresarial, artistas como Taylor Swift e o porto riquenho Bad Bunny também fazem parte da seleção.

Veja alguns dos nomes da lista da Forbes:

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David Vélez, fundador do Nubank

Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX

Sam Altman, CEO da OpenAI, dona do ChatGPT

Jensen Huang, CEO da Nvidia;

Mark Zuckerberg, CEO da Meta

Tim Cook, CEO da Apple

Warren Buffett, chairman da Berkshire Hathaway

Taylor Swift, cantora

Bad Bunny, cantor

Ryan Coogler, cineasta