Fundador do Grupo FS é homenageado após investir R$ 250 milhões no Piauí

O empresário Alberto Leite, fundador do Grupo FS, recebeu do governador Rafael Fonteles a Ordem Estadual do Mérito Renascença, maior honraria concedida pelo Piauí. A homenagem reconhece a contribuição do empresário ao desenvolvimento tecnológico do estado, onde as companhias ligadas ao grupo investiram cerca de 250 milhões de reais nos últimos três anos.

Desde 2022, o Grupo FS vem transformando Parnaíba em uma de suas bases de tecnologia, com investimentos em infraestrutura, desenvolvimento de produtos e operações. A expansão incluiu a transferência para o município de uma operação tecnológica anteriormente localizada na Índia, além da destinação de 9 milhões de reais a laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

Em junho deste ano, o grupo inaugurou, em parceria com a PUC-Rio, um centro de pesquisa e desenvolvimento em cibersegurança. A iniciativa prevê investimentos adicionais de 25 milhões de reais nos próximos quatro anos, voltados a projetos de inteligência artificial, prevenção de fraudes digitais, identificação de deepfakes e proteção de transações financeiras.

A aposta no Piauí acompanha a estratégia do governo estadual de atrair empresas ligadas à economia digital. Sob a gestão de Rafael Fonteles, o estado vem ampliando iniciativas de digitalização dos serviços públicos e de aplicação de inteligência artificial em áreas como educação e saúde.

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Leite afirmou que pretende ampliar as operações e a formação de profissionais especializados na região. “Queremos continuar presentes, ampliar nossas iniciativas e contribuir para que a região participe cada vez mais da economia digital”, disse o empresário.

A homenagem foi entregue na quarta-feira, 28, durante cerimônia realizada no Complexo Porto das Barcas, em Parnaíba, nas celebrações do Dia do Piauí. A indicação para a comenda partiu da Investe Piauí, agência estadual responsável pela atração de investimentos.