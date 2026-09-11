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Economia

Funcionários dos Correios iniciam greve nacional nesta sexta-feira (11)

Paralisação foi aprovada após negociações sem acordo e ocorre em meio à crise financeira da estatal, que acumulou prejuízo de R$ 5,6 bi no primeiro semestre

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 11h06 | Atualizado em 11 set 2026, 11h07
Homem de barba, camisa amarela e azul, colocando uma sacola amarela em um baú de moto Sedex amarelo, com outras motos Correios estacionadas atrás, em um piso de pedras e folhagens verdes ao fundo
Central de distribuição dos Correios em Brasília (Joédson Alves/Divulgação)
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Os funcionários dos Correios iniciam nesta sexta-feira, 11, uma greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação foi aprovada nas assembleias realizadas na quinta-feira, 10, em praticamente todo o país, após negociações entre os trabalhadores e a estatal terminarem sem acordo. Nas seis bases filiadas à Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT) — São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Santos, Maranhão e Mato Grosso do Sul — os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pela empresa e aprovaram a paralisação. O mesmo resultado foi registrado nas demais assembleias realizadas pelo país.

O principal ponto de divergência é o plano de saúde dos trabalhadores, aposentados e seus familiares. A direção dos Correios propõe alterar sua condição de mantenedora do benefício, mudança que preocupa a categoria pelos possíveis impactos sobre o custeio e a garantia da assistência médica. A decisão ocorre após sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Segundo a FINDECT, a categoria buscou uma solução negociada, mas a direção dos Correios mantiveram sua posição sobre o plano de saúde.

A greve ocorre em um momento de forte deterioração financeira da estatal. Dados dos Correios apontam prejuízo de 5,6 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026. No segundo trimestre, o prejuízo acumulado foi de cerca de 2,2 bilhões de reais. A empresa está à beira de um colapso financeiro.

Com a paralisação, a FINDECT afirma que pretende ampliar a mobilização e cobrar uma resposta da direção dos Correios e do governo federal. A entidade também diz manter disposição para negociar uma solução que contemple as reivindicações dos trabalhadores.

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