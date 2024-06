Investidores estrangeiros já retiraram R$ 42 bilhões da bolsa neste ano

Depois de injetar 56 bilhões de reais na bolsa e bancar uma alta de 22% do Ibovespa em 2023, os estrangeiros se cansaram dos problemas políticos e fiscais do Brasil e voltaram para os títulos americanos. Neste ano, já fizeram saques de 42 bilhões de reais. Com isso, o Ibovespa acumula uma queda de quase 11%.

Publicado em VEJA, junho de 2024, edição VEJA Negócios nº 3