‘Freixo deu passos importantes ao centro’ diz Arminio Fraga a VEJA

Ex-presidente do Banco Central (BC), Arminio Fraga é um homem atento aos principais problemas do país. E aberto a mudanças. Nesta terça-feira, 12, o economista assinou um manifesto em apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro. “Freixo deu alguns passos importantes ao centro, para uma posição mais aberta ao diálogo e cooperativa, criando uma alternativa para um estado cheio de problemas — que não são de hoje”, afirma Arminio Fraga, em entrevista a VEJA.

“Não conheço o Freixo há tanto tempo, mas vejo que ele busca construir essa alternativa e assinei o manifesto em função do que vi e ouvi. Tenho a esperança de que ele construa um caminho melhor para o estado do Rio de Janeiro, que tem problemas muito graves”, diz. Ele elenca a atividade de Freixo em torno da agenda relacionada à segurança pública como uma das prioridades que vê no candidato — Freixo presidiu a CPI das Milícias em 2008. Fraga também anseia por propostas do candidato do PSB em torno de uma agenda para melhorar a situação fiscal do estado.

Apesar do apoio, o ex-presidente do BC não vislumbra voltar ao setor público ou em campanhas eleitorais — seja em âmbito nacional, seja em âmbito estadual. “Tenho dito, não é de hoje, que não estou disposto a me incorporar a uma campanha ou a planos de governo, seja em âmbito estadual ou nacional. Foram boas experiências as que tive no setor público, mas não estou mais disposto. É uma decisão pessoal”, afirma. Mas faz análises.

No âmbito nacional, Arminio Fraga afirmou que continua acreditando que a melhor alternativa para o país seria o surgimento de uma candidatura sólida da chamada “terceira via”, que patina nas pesquisas. “Mesmo não sendo vitoriosa, tenho certeza que fará muita falta uma candidatura que apresente com clareza propostas com uma visão de país, com propostas capazes de melhorar em algo a vida das pessoas no Brasil”, diz ele ao avaliar o cenário atual em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecem na liderança das pesquisas.