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Fred Bruno é “fiscal de naming rights” do Nubank Parque em campanha publicitária

Após doze anos sendo chamado de Allianz Parque, Nubank encara o desafio de rebatizar o estádio do Palmeiras com estratégia bem-humorada

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 11h27 | Atualizado em 3 set 2026, 11h50
Homem branco barbudo, com cabelo curto e encaracolado, sorri amplamente sentado em uma arquibancada de estádio. Ele veste uma jaqueta azul-marinho, camiseta branca e calça escura, e um cachecol verde-claro e roxo com a frase Nubank Parque, o novo nome do Nubank Parque e o logo nu. As cadeiras do estádio são verdes e roxas, com algumas exibindo Nubank Parque em branco
TURMA DO AMENDOIM Fred Bruno: desafio do Nubank é apagar doze anos de Allianz Parque da cabeça do público (Divulgação/Nubank/VEJA.com)
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Fred Bruno é “fiscal de naming rights” do Nubank Parque em campanha publicitária Priorizar nos meus resultados Google

Conhecida como Allianz Parque por doze anos, a arena do Palmeiras no bairro paulistano de Perdizes tem um novo patrocinador – o Nubank – que lançou uma bem-humorada campanha publicitária para fixar o novo nome do estádio na memória dos torcedores e do público em geral. Nas peças produzidas, o apresentador e influenciador digital Fred Bruno vira “fiscal de naming rights” para lembrar, de forma descontraída, que o local passou a se chamar Nubank Parque.

No vídeo de 1 minuto, Fred circula pelo estádio, brinca com as confusões causadas pelo seu próprio nome, corneta um locutor de futebol prestes a chamar a arena de Allianz, “invade” uma reunião de marketing e corrige até mesmo a sua mãe. A campanha conta também com três vídeos curtos.

Assinado em 2014 entre a seguradora Allianz e a WTorre, construtora que detém os direitos de uso da arena do Palmeiras, o contrato de naming rights venceria apenas em 2034 e previa desembolsos anuais de 15 milhões a 27,5 milhões de reais, mas foi rescindido neste ano.

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Em seu lugar, entrou o banco digital Nubank, que anunciou em maio a parceria para rebatizar o estádio como Nubank Parque. O contrato de dezoito anos e o prazo não são aleatórios. Em 2044, vence também o próprio acordo entre a WTorre e o Palmeiras para licença de exploração da arena. Estima-se que, por ano, o Nubank pagará 10 milhões de dólares – cerca de 51 milhões de reais, pelo câmbio atual – para ostentar sua marca no local.

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Em nota à imprensa, o banco informou que o Nubank Parque encontra-se na fase final de mudança visual. Nos próximos meses, está prevista a inauguração do Nubank Ultravioleta Lounge, definido como “espaço exclusivo com vista privilegiada para a arena”, e do Portão Nubank Ultravioleta, “que dará acesso aos camarotes”. O Ultravioleta é a marca do banco para atender ao público de alta renda.

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