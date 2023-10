Fraude nas Americanas vira roteiro de cinema, mas produtoras temem projeto

Atualizado em 31 out 2023, 16h32 - Publicado em 31 out 2023, 16h21

Por Felipe Mendes Atualizado em 31 out 2023, 16h32 - Publicado em 31 out 2023, 16h21

Cheio de intrigas e reviravoltas, o escândalo contábil bilionário das Lojas Americanas, deflagrado no início deste ano, virou roteiro de cinema. Atento ao caso, o produtor e roteirista Ricardo Chacur, sócio-diretor da empresa Cubox Films, decidiu, ainda em janeiro, formular um projeto que desvendasse a fraude bilionária perpetrada pela empresa. O foco seria, no entanto, um grupo de acionistas minoritários que resolvem apostar contra as ações da varejista na bolsa de valores de São Paulo, a B3. A ideia, segundo Chacur, não seria atacar os acionistas de referência da empresa, Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. No entanto, o roteirista disse que seu projeto tem sofrido recusas no mercado audiovisual brasileiro diante do que ele classifica como “medo” das produtoras. “O grande problema é que as produtoras do Brasil têm medo de mexer com o grupo 3G”, afirma Chacur.

Segundo ele, o roteiro foi montado com base em entrevistas com agentes do mercado financeiro e com o acervo de notícias produzidas pela imprensa ao longo do ano. Chacur aponta que o número de aluguel de ações da varejista aumentou 580% entre junho e novembro de 2022, ao passo que, quando surgem as primeiras informações de “inconsistências contábeis” no balanço da companhia, haveria 29 milhões de ações da Americanas em aluguel. Além disso, Chacur se baseia em um ataque hacker que a empresa sofreu em fevereiro de 2022, o que gerou um prejuízo avaliado, na época, em 923 milhões de reais.

O projeto cinematográfico foi intitulado como “Visionários da Arena” e tem um custo estimado por Chacur em 5 milhões de reais. “Meu filme fala de três pessoas que têm acesso a uma informação repassada por um hacker e resolvem apostar contra a empresa na bolsa. Esse hacker faz parte do grupo que sequestrou o site e teve acesso a informações dos diretores das Americanas já vendendo suas ações e transferindo patrimônio para fora do país”, descreve Chacur.

Com passagens em diversos veículos de comunicação da televisão brasileira, Chacur diz que o projeto tem sido bem recebido pelo setor audiovisual, mas que há um receio no mercado em “incomodar” o grupo 3G. “A gente está falando de um escândalo de 50 bilhões de reais e isso merece ser um filme, independentemente de ser a partir do meu roteiro ou não”, diz. “Eu sabia que não ia ser fácil, mas não achei que os caras simplesmente mandavam no país”, complementa. Ele diz que se inspira em filmes indicados ao Oscar, como A Grande Aposta (2015) e Jerry Maguire – A Grande Virada (1996), e no brasileiro Eike – Tudo ou Nada (2021).