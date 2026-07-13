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França x Espanha: quem fatura mais na batalha entre Mbappé e Yamal?

Os dois jogadores estão entre os 10 mais bem pagos do mundo

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h30
MUNICH, GERMANY - JULY 9: Lamine Yamal of Spain battles for the ball with Kylian Mbappé of France during the UEFA EURO 2024 semi-final match between Spain v France at Munich Football Arena on July 9, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)
A estimativa considera a remuneração referente à temporada europeia de 2025/2026, incluindo salários e receitas comerciais (Qian Jun/MB Media/Getty Images)
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França x Espanha: quem fatura mais na batalha entre Mbappé e Yamal? Priorizar nos meus resultados Google

A semifinal entre França e Espanha, nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília), coloca frente a frente dois dos maiores astros do futebol mundial: Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Se dentro de campo o favoritismo é difícil de apontar, fora dele há um vencedor incontestável: o atacante francês é, de longe, o mais bem pago entre as duas seleções.

Levantamento da Forbes mostra que apenas Mbappé e Yamal figuram entre os 10 jogadores mais bem remunerados da Copa do Mundo de 2026. O francês lidera esse duelo financeiro com ganhos anuais estimados em 95 milhões de dólares, somando salários e contratos de patrocínio.

A estimativa considera a remuneração referente à temporada europeia de 2025/2026, incluindo salários e receitas comerciais. Como os valores são anteriores ao fim da Copa do Mundo, eles podem sofrer alterações após o torneio.

A seguir, veja quanto Mbappé e Yamal recebem por ano e relembre os principais marcos da trajetória de cada um. As cifras não definem quem sairá vencedor da semifinal, mas ajudam a dimensionar o tamanho do duelo antes de a bola rolar.

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Kylian Mbappé: US$ 95 milhões

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 10: Kylian Mbappe of France runs with the ball during the 2018 FIFA World Cup Russia Semi Final match between Belgium and France at Saint Petersburg Stadium on July 10, 2018 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
Kylian Mbappé, da França, durante a Copa do Mundo de 2018 (Laurence Griffiths/Getty Images)

Kylian Mbappé é um futebolista francês, nascido em 20 de dezembro de 1998, em Bondy, na França. Revelado pelo Monaco, ganhou destaque ainda muito jovem antes de se transferir para o Paris Saint-Germain, onde conquistou diversos títulos nacionais e se tornou um dos principais jogadores do futebol mundial. Em 2024, acertou sua transferência para o Real Madrid, dando sequência à carreira em um dos maiores clubes da Europa.

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Pela seleção da França, Mbappé foi um dos protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2018 e também se destacou na campanha do vice-campeonato mundial em 2022, quando terminou como artilheiro da competição. Conhecido pela velocidade, habilidade e poder de decisão, o atacante é considerado um dos principais nomes de sua geração e um dos atletas mais influentes do futebol contemporâneo. Atualmente é o terceiro jogador mais bem pago da Copa. – veja o ranking completo nesta reportagem.

Lamine Yamal: US$ 43 milhões

Jovem jogador de futebol com cabelo cacheado e faixa branca na cabeça, vestindo camisa vermelha e azul com o número 19 em amarelo, em campo
Lamine Yamal, estrela da Espanha (Koji Watanabe/Getty Images)
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Lamine Yamal é um futebolista espanhol, nascido em 13 de julho de 2007, em Esplugues de Llobregat, na Espanha. Formado nas categorias de base do Barcelona, estreou pela equipe principal ainda na adolescência e rapidamente se consolidou como uma das maiores promessas do futebol mundial. Atuando como atacante, destaca-se pela habilidade no drible, velocidade, criatividade e capacidade de decidir partidas.

Pela seleção da Espanha, Yamal tornou-se o jogador mais jovem a atuar e marcar um gol pela equipe principal, além de ser um dos protagonistas da conquista da Eurocopa de 2024. Com atuações de destaque tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola, é considerado um dos principais talentos de sua geração e um dos jogadores mais promissores do futebol internacional. O jogar espanhol é o nono mais bem pago do mundo.

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