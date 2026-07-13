França x Espanha: quem fatura mais na batalha entre Mbappé e Yamal?

A semifinal entre França e Espanha, nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília), coloca frente a frente dois dos maiores astros do futebol mundial: Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Se dentro de campo o favoritismo é difícil de apontar, fora dele há um vencedor incontestável: o atacante francês é, de longe, o mais bem pago entre as duas seleções.

Levantamento da Forbes mostra que apenas Mbappé e Yamal figuram entre os 10 jogadores mais bem remunerados da Copa do Mundo de 2026. O francês lidera esse duelo financeiro com ganhos anuais estimados em 95 milhões de dólares, somando salários e contratos de patrocínio.

A estimativa considera a remuneração referente à temporada europeia de 2025/2026, incluindo salários e receitas comerciais. Como os valores são anteriores ao fim da Copa do Mundo, eles podem sofrer alterações após o torneio.

A seguir, veja quanto Mbappé e Yamal recebem por ano e relembre os principais marcos da trajetória de cada um. As cifras não definem quem sairá vencedor da semifinal, mas ajudam a dimensionar o tamanho do duelo antes de a bola rolar.

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Kylian Mbappé: US$ 95 milhões

Kylian Mbappé é um futebolista francês, nascido em 20 de dezembro de 1998, em Bondy, na França. Revelado pelo Monaco, ganhou destaque ainda muito jovem antes de se transferir para o Paris Saint-Germain, onde conquistou diversos títulos nacionais e se tornou um dos principais jogadores do futebol mundial. Em 2024, acertou sua transferência para o Real Madrid, dando sequência à carreira em um dos maiores clubes da Europa.

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Pela seleção da França, Mbappé foi um dos protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2018 e também se destacou na campanha do vice-campeonato mundial em 2022, quando terminou como artilheiro da competição. Conhecido pela velocidade, habilidade e poder de decisão, o atacante é considerado um dos principais nomes de sua geração e um dos atletas mais influentes do futebol contemporâneo. Atualmente é o terceiro jogador mais bem pago da Copa. – veja o ranking completo nesta reportagem.

Lamine Yamal: US$ 43 milhões

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Lamine Yamal é um futebolista espanhol, nascido em 13 de julho de 2007, em Esplugues de Llobregat, na Espanha. Formado nas categorias de base do Barcelona, estreou pela equipe principal ainda na adolescência e rapidamente se consolidou como uma das maiores promessas do futebol mundial. Atuando como atacante, destaca-se pela habilidade no drible, velocidade, criatividade e capacidade de decidir partidas.

Pela seleção da Espanha, Yamal tornou-se o jogador mais jovem a atuar e marcar um gol pela equipe principal, além de ser um dos protagonistas da conquista da Eurocopa de 2024. Com atuações de destaque tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola, é considerado um dos principais talentos de sua geração e um dos jogadores mais promissores do futebol internacional. O jogar espanhol é o nono mais bem pago do mundo.

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