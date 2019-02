França: Rebaixamento não altera relação com Alemanha

Por AE

Paris – O primeiro-ministro da França, François Fillon, afirmou neste sábado que o rebaixamento sofrido pela França em seu rating de crédito pela Standard & Poor’s não altera a relação do país com a Alemanha. “Não há razão” para que essa relação sofra qualquer mudança por causa disso, afirmou ele durante entrevista coletiva neste sábado.

Fillon disse que as eleições presidenciais marcadas para este ano na França não impedirão o governo de realizar todas as reformas planejadas. Segundo ele, as medidas orçamentárias tomadas até o momento por Paris são “suficientes”. As informações são da Dow Jones.