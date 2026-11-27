França entra em recessão técnica e agrava crise fiscal do governo Macron
Queda dos investimentos e das exportações agrava cenário econômico do país
A economia francesa encolheu 0,2% no terceiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Insee, instituto nacional de estatística do país.
O resultado foi pior que a estimativa preliminar, que apontava retração de 0,1%, e sucede um período de estagnação entre abril e junho.
A revisão reflete a queda dos investimentos empresariais, sobretudo na construção civil, e a redução das exportações.
O desempenho amplia o risco de recessão na segunda maior economia da zona do euro, atrás apenas da Alemanha, em meio às dificuldades do governo do presidente Emmanuel Macron para equilibrar as contas públicas.
A situação é ainda mais delicada do que indica a série oficial de crescimento. Embora os dados arredondados apontem estabilidade no segundo trimestre, o Insee confirmou que houve uma ligeira contração da atividade no período.
Com dois trimestres consecutivos de queda do PIB, a França entrou em recessão técnica, segundo informações divulgadas pelo jornal francês Le Monde.
Os investimentos recuaram 0,9% entre julho e setembro, após queda de 0,5% no trimestre anterior. Na indústria de transformação, a retração chegou a 1,8%.
As exportações diminuíram 1,6%, revertendo parte dos ganhos registrados no segundo trimestre. O consumo das famílias, por sua vez, avançou 0,3%.
Após crescer 0,9% em 2025, a economia francesa poderá encerrar 2026 praticamente estagnada. Caso o PIB permaneça no mesmo patamar no último trimestre, a expansão acumulada no ano será de apenas 0,1%, segundo o órgão de estatística do governo.
Crise fiscal
A perda de dinamismo da economia dificulta os esforços do governo francês para conter o avanço do endividamento público. Com a desaceleração da atividade, a arrecadação tributária tende a perder força, enquanto o aumento das despesas com juros restringe a margem de manobra do Executivo.
A Comissão Europeia projeta que o déficit público francês alcance 5,5% do PIB neste ano, ante uma média de 3,5% na zona do euro. A dívida pública, equivalente a 115,7% do PIB em 2025, deverá chegar a 123,2% em 2028, na ausência de novas medidas de ajuste.
O limite de referência estabelecido pelas regras fiscais da União Europeia é de 3% do PIB para o déficit e de 60% para a dívida pública.
A deterioração das contas públicas tem pressionado o mercado de títulos soberanos. Em outubro, os juros dos papéis franceses de longo prazo atingiram 5% pela primeira vez desde 2002.
O ministro da Economia, Roland Lescure, defendeu nesta sexta-feira a rápida aprovação do Orçamento, com uma meta de déficit de 5% do PIB.
O ministro já havia admitido a possibilidade de reduzir a projeção oficial de crescimento de 1% para 2027.
A negociação ocorre em meio à fragmentação do Parlamento francês e às articulações partidárias para as eleições presidenciais do próximo ano, cenário que dificulta a aprovação de medidas impopulares de contenção de despesas.
França perde terreno na Europa
O desempenho francês contrasta com o das outras grandes economias europeias.
Em novembro, a Comissão Europeia reduziu pela metade a previsão de crescimento da França em 2026, para 0,4%.
Para a Alemanha, a estimativa é de expansão de 1,3%, impulsionada pelas exportações industriais e pelos investimentos públicos em infraestrutura e defesa.
A Espanha deverá crescer 2,6% neste ano, enquanto a Itália tem expansão projetada de 1%. A média da zona do euro é de 1,2%.
A perspectiva de recuperação da economia francesa também esbarra na deterioração do mercado de trabalho.
A taxa de desemprego atingiu 8,2% no terceiro trimestre, e a confiança dos consumidores permanece deprimida. A Comissão Europeia estima que o desemprego alcance 9,2% em 2027 e 9,8% em 2028.
Por outro lado, a inflação francesa desacelerou de 3,7% em outubro para 3,2% em novembro, pelo índice harmonizado europeu, beneficiada pela redução das pressões sobre os preços da energia.
O indicador, contudo, permanece acima da meta de 2% perseguida pelo Banco Central Europeu.