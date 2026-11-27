A economia francesa encolheu 0,2% no terceiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Insee, instituto nacional de estatística do país.

O resultado foi pior que a estimativa preliminar, que apontava retração de 0,1%, e sucede um período de estagnação entre abril e junho.

A revisão reflete a queda dos investimentos empresariais, sobretudo na construção civil, e a redução das exportações.

O desempenho amplia o risco de recessão na segunda maior economia da zona do euro, atrás apenas da Alemanha, em meio às dificuldades do governo do presidente Emmanuel Macron para equilibrar as contas públicas.

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A situação é ainda mais delicada do que indica a série oficial de crescimento. Embora os dados arredondados apontem estabilidade no segundo trimestre, o Insee confirmou que houve uma ligeira contração da atividade no período.

Com dois trimestres consecutivos de queda do PIB, a França entrou em recessão técnica, segundo informações divulgadas pelo jornal francês Le Monde.

Os investimentos recuaram 0,9% entre julho e setembro, após queda de 0,5% no trimestre anterior. Na indústria de transformação, a retração chegou a 1,8%.

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As exportações diminuíram 1,6%, revertendo parte dos ganhos registrados no segundo trimestre. O consumo das famílias, por sua vez, avançou 0,3%.

Após crescer 0,9% em 2025, a economia francesa poderá encerrar 2026 praticamente estagnada. Caso o PIB permaneça no mesmo patamar no último trimestre, a expansão acumulada no ano será de apenas 0,1%, segundo o órgão de estatística do governo.

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Crise fiscal

A perda de dinamismo da economia dificulta os esforços do governo francês para conter o avanço do endividamento público. Com a desaceleração da atividade, a arrecadação tributária tende a perder força, enquanto o aumento das despesas com juros restringe a margem de manobra do Executivo.

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A Comissão Europeia projeta que o déficit público francês alcance 5,5% do PIB neste ano, ante uma média de 3,5% na zona do euro. A dívida pública, equivalente a 115,7% do PIB em 2025, deverá chegar a 123,2% em 2028, na ausência de novas medidas de ajuste.

O limite de referência estabelecido pelas regras fiscais da União Europeia é de 3% do PIB para o déficit e de 60% para a dívida pública.

A deterioração das contas públicas tem pressionado o mercado de títulos soberanos. Em outubro, os juros dos papéis franceses de longo prazo atingiram 5% pela primeira vez desde 2002.

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O ministro da Economia, Roland Lescure, defendeu nesta sexta-feira a rápida aprovação do Orçamento, com uma meta de déficit de 5% do PIB.

O ministro já havia admitido a possibilidade de reduzir a projeção oficial de crescimento de 1% para 2027.

A negociação ocorre em meio à fragmentação do Parlamento francês e às articulações partidárias para as eleições presidenciais do próximo ano, cenário que dificulta a aprovação de medidas impopulares de contenção de despesas.

França perde terreno na Europa

O desempenho francês contrasta com o das outras grandes economias europeias.

Em novembro, a Comissão Europeia reduziu pela metade a previsão de crescimento da França em 2026, para 0,4%.

Para a Alemanha, a estimativa é de expansão de 1,3%, impulsionada pelas exportações industriais e pelos investimentos públicos em infraestrutura e defesa.

A Espanha deverá crescer 2,6% neste ano, enquanto a Itália tem expansão projetada de 1%. A média da zona do euro é de 1,2%.

A perspectiva de recuperação da economia francesa também esbarra na deterioração do mercado de trabalho.

A taxa de desemprego atingiu 8,2% no terceiro trimestre, e a confiança dos consumidores permanece deprimida. A Comissão Europeia estima que o desemprego alcance 9,2% em 2027 e 9,8% em 2028.

Por outro lado, a inflação francesa desacelerou de 3,7% em outubro para 3,2% em novembro, pelo índice harmonizado europeu, beneficiada pela redução das pressões sobre os preços da energia.

O indicador, contudo, permanece acima da meta de 2% perseguida pelo Banco Central Europeu.