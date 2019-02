França anuncia crescimento de 1,7% em 2011

O Produto Interno Bruto (PIB) francês cresceu 1,7% em 2011, dentro das previsões do governo (1,75%), depois de um quarto trimestre positivo de 0,2%, anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas e de Estudos Econômicos (INSEE).

O consumo residencial registrou leve desaceleração no fim do ano (+0,2% no quarto trimestre, contra +0,3% no terceiro), enquanto a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), ou seja o investimento em empresas, acelerou (+0,9%, contra +0,2%).

Globalmente, a demanda interna final (fora das reservas) contribuiu positivamente para o crescimento do PIB (+0,3%, depois de +0,2%) e a balança comercial externa subiu 0,7 ponto, após alta de 0,1.