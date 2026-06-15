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Fox compra Roku por US$ 25 bi e aposta em consolidação do streaming com publicidade

Negócio une conteúdo e distribuição em um momento de crescimento dos serviços gratuitos financiados por anúncios

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 13h36 | Atualizado em 15 jun 2026, 13h39
Edifício moderno de vidro e metal, com o logotipo branco ROKU no topo e duas silhuetas de gatos brancos abaixo, sob céu azul
Fox News, uma das marcas do grupo Fox (Getty/Getty Images)
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Fox compra Roku por US$ 25 bi e aposta em consolidação do streaming com publicidade Priorize VEJA no Google

A Fox anunciou a compra da Roku por aproximadamente US$ 25 bilhões, em uma das maiores transações já realizadas no setor de mídia digital. O negócio une uma das principais produtoras de conteúdo dos Estados Unidos à maior plataforma de streaming para televisores conectados do país, reforçando a disputa por receitas publicitárias em um mercado cada vez mais dominado por gigantes da tecnologia.

A operação representa a maior aquisição da história da Fox e marca uma nova fase na estratégia da companhia, que durante anos adotou uma postura mais cautelosa em relação à guerra do streaming travada por empresas como Netflix, Amazon e Disney.

A corrida pelo mercado de publicidade

A lógica do negócio está menos na produção de conteúdo e mais no controle da distribuição e da publicidade.

A Roku opera o sistema que conecta milhões de televisores à internet e funciona como uma espécie de “portal de entrada” para plataformas de streaming. Segundo a consultoria Parks Associates, a empresa detém cerca de 25% do mercado americano de TVs conectadas, à frente do sistema Tizen, da Samsung, que possui aproximadamente 23%.

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Além de distribuir aplicativos de terceiros, a Roku opera seu próprio serviço gratuito financiado por anúncios, o Roku Channel.

A Fox, por sua vez, já controla a plataforma Tubi, adquirida em 2020 por US$ 440 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões). Hoje, a Tubi está entre os maiores serviços gratuitos de streaming dos Estados Unidos e se aproxima de 100 milhões de usuários ativos mensais.

A combinação das duas empresas cria uma operação com escala suficiente para disputar verbas publicitárias diretamente com plataformas como Netflix, Amazon e YouTube.

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Streaming gratuito ganha espaço

A aquisição ocorre em um momento de mudança no comportamento dos consumidores.

Após anos de crescimento acelerado dos serviços por assinatura, muitos usuários passaram a reduzir gastos diante da multiplicação de plataformas pagas e dos sucessivos reajustes de preços.

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Como consequência, os modelos sustentados por publicidade voltaram a ganhar força.

Dados da consultoria Antenna mostram que os planos com anúncios já representam quase metade das novas assinaturas de vídeo sob demanda nos Estados Unidos, ante menos de 40% há apenas dois anos.

Empresas como Netflix, Disney+ e Max passaram a lançar versões mais baratas financiadas por publicidade, enquanto plataformas gratuitas como Tubi, Pluto TV e Roku Channel registraram forte expansão de audiência.

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Fox muda de estratégia

Durante boa parte da última década, a Fox ficou à margem da corrida do streaming.

Ao contrário de rivais como Disney, Warner Bros. Discovery e Paramount, a empresa preferiu concentrar investimentos em esportes ao vivo, notícias e canais de televisão tradicionais.

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A aquisição da Tubi, em 2020, representou a primeira grande aposta da companhia em plataformas digitais.

Desde então, a empresa lançou novos serviços voltados ao consumidor final, como Fox Nation e Fox One, e ampliou sua presença no mercado de publicidade digital.

A compra da Roku acelera esse movimento e dá à Fox algo que a maioria dos grupos de mídia não possui: acesso direto aos dados e hábitos de consumo de mais de 100 milhões de lares ao redor do mundo.

Big Tech aumenta pressão sobre empresas de mídia

O acordo também reflete uma tendência mais ampla de consolidação no setor.

Nos últimos anos, empresas de tecnologia passaram a controlar uma parcela crescente da infraestrutura do entretenimento digital. Amazon, Google e Apple não apenas distribuem conteúdo, mas também operam sistemas operacionais, dispositivos e plataformas publicitárias.

Para grupos tradicionais de mídia, competir tornou-se cada vez mais difícil.

Analistas avaliam que a aquisição da Roku permite à Fox reduzir essa dependência e construir uma operação integrada que combina conteúdo, distribuição, publicidade e tecnologia.

O movimento ocorre dois anos depois de o Walmart adquirir a fabricante de televisores Vizio, outro sinal de que o controle da tela passou a ser tão importante quanto o conteúdo exibido nela.

Dívida e sinergias

A Fox pagará cerca de US$ 160 por ação da Roku, combinando dinheiro e ações.

Para financiar a parcela em dinheiro da operação, a companhia pretende captar aproximadamente US$ 12 bilhões em novas dívidas.

A expectativa da empresa é gerar cerca de US$ 400 milhões em economias anuais por meio da integração de operações, tecnologia e vendas publicitárias.

Mesmo após a conclusão do negócio, a Fox informou que manterá a Tubi e o Roku Channel funcionando como marcas independentes.

O futuro da televisão

Mais do que uma aquisição tradicional, o negócio representa uma aposta sobre como as pessoas assistirão televisão nos próximos anos.

Durante décadas, o poder das empresas de mídia esteve na produção de conteúdo. Agora, cresce a percepção de que o controle dos sistemas operacionais, da publicidade e dos dados dos usuários pode ser ainda mais valioso.

Ao comprar a Roku, a Fox busca garantir um lugar nessa nova cadeia de valor e se posicionar para um mercado em que a televisão aberta, os canais pagos e o streaming passam a convergir em uma única plataforma digital.

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